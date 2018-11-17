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Тренер Загитовой рассказала о ее желании бросить фигурное катание

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алига Загитова хотела уйти из спорта летом 2017 года. 

«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой», — приводит ее слова портал Sports.ru.

Тутберидзе пояснила, что ей нравится говорить своим подопечным, что получить что-либо можно благодаря труду. 

Алина Загитова — чемпионка Олимпийских игр 2018 года. 16 ноября она обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. 

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