Загитова прокомментировала свой новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алина Загитова, обновившая мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Москве, прокомментировала свой успех.

По словам олимпийской чемпионки, оценки и рекорды для нее не самое важное.

«Для меня не имеют значения оценки и места. Главное — чисто и с душой кататься, показывать свой максимум», — цитирует Загитову ТАСС.

Россиянка также отметила, что во многом ее победе способствовала поддержка зрителей.

«Очень тепло встречали нас болельщики, я это прочувствовала с самого первого дня. Мне даже вспомнился чемпионат Европы, который проходил в этом году. Я поймала кураж, зрители очень помогли», — сказала спортсменка.

16 ноября в Москве стартовал этап Гран-при по фигурному катанию. Алина Загитова победила в короткой программе, набрав 80,78 балла и обновив собственный мировой рекорд.

В начале ноября Загитова заняла первое место на этапе Гран-при в Хельсинки.

Произвольные программы в женском одиночном фигурном катании будут представлены в субботу, 17 ноября.