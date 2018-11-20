Фигуристка Туктамышева прокомментировала выступление в бюстгальтере

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева после Гран-при Rostelecom Cup в Москве рассказала «Известиям» о росте собственной популярности. В частности, она прокомментировала показательное выступление, впервые показанное в Канаде, под песню Бритни Спирс Toxic, в котором спортсменка остается в одном бюстгальтере.

«В принципе я ожидала, что это показательное выступление принесет много положительных и отрицательных откликов. Но я ведь и выиграла тот этап Гран-при. Поэтому, можно сказать, что здесь всё вместе накопилось: и реакция на чисто спортивный успех, и реакция на тот номер. Не могу сказать, что всем интересно только мое показательное выступление. Я действительно хорошо каталась и тем самым тоже привлекла внимание», — сказала Туктамышева.

По ее словам, надо всегда быть выше всех и находиться на пиковом уровне, однако «непросто уже достаточно зрелой женщине долгое время поддерживать пик формы».

«Сейчас на это способны Юдзуру Ханю и Алина Загитова, которая после золотого олимпийского сезона также показывает отличное катание. Но всё равно человек не может постоянно быть на пике формы на протяжении четырех лет. На мой взгляд, большая редкость, если кто-то может такое исполнить», — добавила 21-летняя фигуристка.

Кроме того, Туктамышева заявила, что не нашла в интервью Максима Транькова оскорблений Загитовой, за которые экс-фигурист и тренер подвергся обструкции в соцсетях.

«Просто выступаю за справедливость. Читала интервью Макса — не нашла там очевидных оскорблений в отношении Алины. Не хочу это больше комментировать — просто я за то, чтобы у всех было хорошее настроение», — заключила спортсменка.

Подробнее — в материале газеты «Известия» или на сайте в 07:00 мск:

«Человек не может постоянно быть на пике формы»