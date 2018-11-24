Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу Гран-при Франции

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Франции.

Спортсмены показали результат 68,83 балла. Вторые — представители КНДР Ем Тхэ Ок и Ким Чу Сик (67,18). Третье место занимают французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (65,24). Произвольную программу пары представят 24 ноября.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева идет третьей после короткой программы в одиночных соревнованиях женщин. Окончательный состав участников финала Гран-при определится по итогам этого этапа.

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