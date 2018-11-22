Екатерина Александровская: «Не было волнения из-за ажиотажа в Москве»

На прошлой неделе в Москве состоялся этап Гран-при Rostelecom Cup по фигурному катанию. Помимо звездных фаворитов и лучших российских спортсменов в соревновании также приняли участие спортсмены второго эшелона. Среди них уроженка Москвы Екатерина Александровская, которая выступает под флагом Австралии в паре с местным фигуристом Харли Уиндзором. Прошедший в «Мегаспорте» этап Гран-при стал для нее первым выступлением перед российскими болельщиками на взрослом уровне

С учетом проживания в Австралии, а также в канадском Монреале, где с нынешнего сезона пара тренируется у известного тренера Ришара Готье, 18-летняя фигуристка не так часто бывает в России. В интервью «Известиям» Екатерина Александровская рассказала о том, как они с Харли Уиндзором выступили в Москве, и атмосфере на трибунах.

— Как вы оцениваете выступление вашей пары?

— Всё было неплохо. Но, скажем так, немного нас трясло. Например, в короткой программе мы делали выброс. Я его сделала хорошо, а Харли споткнулся. Из-за этого мы получили минус от судей. Потом мы сделали поддержку — здесь уже меня затрясло на выезде. Опять же из-за этого нам дали минус, а не плюс. В принципе мы старались откатать на хорошем уровне.

— Атмосфера от заполненных трибун ледового дворца в Москве производит впечатление?

— Да, но я не скажу, что из-за этого было какое-то волнение. Просто иногда бывает, что ты не в ногах и немного промазываешь мимо того, куда должен приземлиться. Все эти движения хорошо чувствуешь на тренировках, но на самом соревновании случаются ошибки.

— Ажиотаж на Гран-при в Москве сильно отличается от чемпионата четырех континентов (аналог чемпионата Европы для фигуристов Америки, Азии, Африки и Океании. — Прим. «Известий») и юниорских этапов Гран-при?

— Конечно, по сравнению с юниорским Гран-при то, что я увидела в Москве, — это абсолютно другое. На юниорских Гран-при вообще практически никто не сидит на трибунах. А на «Четыре континента» приходит много людей. Но я на это не обращаю внимания — обычно во время выступлений вся в себя ухожу.

— После смены тренера у вас сильно поменялась подготовка?

— Не скажу, что по технической части есть какие-то изменения. Больше перемен произошло в плане перформанса, компонентов. Мы сейчас стараемся над этим работать, потому что нам, как и всем, надо превращаться из юниоров во взрослую пару.

— Как в целом было выступать перед родной публикой?

— Это было мое первое выступление в России на взрослом уровне. Для меня новым ощущением стало то, что я была в Москве как бы дома. Мне даже не надо жить в отеле. Здесь моя мама, моя семья, мои друзья. Это прекрасно. Многие из них сидели на трибунах «Мегаспорта» и смотрели на мое выступление. Когда я была маленькая, всегда ходила на это соревнование — этап Гран-при. С восьми лет ходила на него и всегда мечтала здесь выступить. И вот спустя десять лет я катаюсь на этом льду. Мне это нравится и хочется выпрыгнуть из штанов.

— Удалось ли во время визита в Москву провести время с семьей и друзьями? Или всё время ушло только на тренировки и соревнования?

— Ну почему же только тренировки? Я встретилась с друзьями, провела их на трибуну. Приятно, что они поддержали меня. Это дополнительно мотивирует меня во время выступлений.

— Сколько дней в году удается быть в России?

— По-разному. Не знаю, какой у меня будет отдых в следующее межсезонье. Мы ведь недавно сменили тренеров. И я не знаю, как они скажут действовать. Потому что нужно либо сначала сделать программы и идти отдыхать, либо сначала отдыхать, а потом делать программы. Когда мы занимались у Нины Михайловны Мозер, у нас отдых был в апреле, сразу после чемпионата мира. И я не могла двинуться ни туда ни сюда, поскольку мы тогда не особо большие деньги зарабатывали. Поэтому, кроме Турции, выехать никуда не удавалось (улыбается).

— А в своей родной стране сколько бываете?

— Обычное время пребывания в России — две недели. Как сейчас будет, не знаю. В прошлое межсезонье у нас вообще был месяц, потому что мы меняли тренеров и не хотели выходить кататься (смеется).

— И чем занимаетесь, когда отдыхаете в Москве?

— Сначала встречаюсь со всеми своими друзьями. Потом начинаю думать о чем-то другом, больше заниматься своими делами. Обычная повседневная жизнь в Москве с гулянками.

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