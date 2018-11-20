Нынешней осенью чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева стала самой обсуждаемой персоной в России в своем виде спорта. Не показывавшая высоких результатов в предыдущие три сезона 21-летняя спортсменка выиграла этап Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии. Благодаря яркому показательному выступлению в Стране кленового листа и своей активности в соцсетях Туктамышева по уровню внимания к своей персоне сейчас опережает даже лидеров женского одиночного фигурного катания последних лет — олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира, серебряного призера последней Олимпиады Евгению Медведеву.

Во время недавнего этапа Гран-при — Rostelecom Cup в Москве, соревнования, на котором Елизавета Туктамышева работала в качестве комментатора для канала «Матч ТВ», российская фигуристка дала интервью «Известиям», в котором оценила свое выступление в текущем сезоне, рассказала о росте собственной популярности, а также поддержала идею выступить на домашней арене футбольного клуба «Зенит» по примеру отечественных хоккеистов.

— Ваш предыдущий успешный сезон-2014/2015, закончившийся золотом чемпионата мира, в плане подготовки и эмоций был таким же, как нынешний?

— Всё то же самое. Просто сейчас я оставила в своей программе тройной аксель, и у меня появилось больше шансов соперничать с девочками на высоком уровне. Это помогает психологически — я хочу еще больше тренироваться и завоевывать новые вершины. Поэтому удается показывать хорошее выступление в этом сезоне.

туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images/Jean Catuffe

— Такой уровень и выше можно держать на протяжении всего олимпийского цикла? Реально избежать спада, который был после золота ЧМ в Шанхае?

— Надо быть выше всех, всегда находиться на пиковом уровне. Сейчас на это способны Юдзуру Ханю и Алина Загитова, которая после золотого олимпийского сезона также показывает отличное катание. Но всё равно человек не может постоянно быть на пике формы на протяжении четырех лет. На мой взгляд, большая редкость, если кто-то может такое исполнить.

— У вас спады выдавались именно на два олимпийских сезона. Свою подготовку можно спланировать так, чтобы пережить негативный этап в карьере на менее важных отрезках четырехлетнего цикла?

— В принципе можно, если досконально знать свое тело и быть очень опытным. Если ты в этом спорте 20 лет, несколько раз прошел через ошибки и понял, что тебе нужно, то такие перепады в физической подготовке можно проконтролировать. Но для этого нужно иметь очень много времени и хорошо знать себя. Это очень сложно.

— Вы уже научились понимать свой организм на таком уровне?

— Нет, я ничего про себя не знаю (смеется). Я пока так и не разобралась в себе.

— Поэтому не строите планы на четырехлетние циклы?

— Я живу моментом. Здесь и сейчас. Никогда не знаешь, что случится в будущем. Хочу просто пройти хорошо текущий сезон, а дальше не задумываюсь, что меня ждет. Можно попробовать подумать, что будет в преддверии Олимпиады. Но всё равно непросто уже достаточно зрелой женщине долгое время поддерживать пик формы (улыбается).

— Во время прошедшего московского этапа Гран-при вы попробовали себя в роли комментатора. Как вам этот опыт?

— Мне очень понравилось. Испытываю исключительно положительные эмоции. Благодарна «Матч ТВ» за такую возможность. Надеюсь, это был не последний раз в моей жизни. Буду продолжать этот опыт, если появится шанс еще раз попробовать себя на этом поприще.

Туктамышева Российские фигуристы Максим Траньков и Елизавета Туктамышева в комментаторской кабине во время короткой программы мужского одиночного катания V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Вы наверняка знакомы со многими фигуристами, выступление которых комментировали. Приходилось сдерживать себя во время эфира от необъективных оценок?

— С Женей Тарасовой я хорошо знакома. Переживала за нее и Владимира Морозова. Но они очень здорово выступили, заслуженно победили. Поэтому не надо было ничего придумывать во время эфира — говорила то, что думала.

— С этого сезона их тренирует Максим Траньков. Как вы оцениваете его дебют на этом поприще?

— Мне кажется, у него получается отлично. Желаю ему удачи. То, что в короткой программе Тарасова и Морозов поставили мировой рекорд, говорит о том, что Макс движется как тренер в правильном направлении.

— Вы одной из первых вступились за Транькова, когда в интернете его стали массово оскорблять за критику в отношении Алины Загитовой…

— Просто выступаю за справедливость. Читала интервью Макса — не нашла там очевидных оскорблений в отношении Алины. Не хочу это больше комментировать — просто я за то, чтобы у всех было хорошее настроение.

— Вас поразил ажиотаж вокруг выступления в Москве Юдзуру Ханю?

— Я несколько раз была в Японии, видела, как там любят фигурное катание. И игрушками забрасывают не только своих спортсменов, но и иностранных тоже.

— У вас в плане игрушек какой прокат был самым урожайным?

— Как раз один из японских. Там к фигурному катанию очень бережно относятся, поэтому на лед кидают множество игрушек и цветов. После хорошего выступления каток там всегда завален цветами.

— И где вы храните все эти подарки?

— Стараюсь по максимуму сохранять всё, что мне дарят. Оставшееся раздаю друзьям, которые ездят со мной на соревнования. Стараюсь не избавляться от этих игрушек, а привозить их все домой.

Туктамышева В Японии к фигурному катанию очень бережно относятся, поэтому на лед кидают множество игрушек и цветов Фото: Getty Images/ISU/Lintao Zhang

— Жилплощади хватает, чтобы всё это уместить?

— Да, я специально оставляю небольшой запас, когда еду на соревнования. Чтобы в случае чего это всё можно было утрамбовать (смеется).

— Были среди этих игрушек наиболее оригинальные?

— Мне регулярно кидают мишек или другие игрушки в моих костюмах и кофтах. Еще короны кидают, один раз кинули особенно красивую.

— Любовь к фигурному катанию в Японии сильно отличается от того, что видите в России?

— В Японии фигурное катание — такой же спорт номер один, как у нас футбол. Хотя в России тоже круто выступать. Особенно поразило, какой ажиотаж перед началом сезона был в «Мегаспорте» на наших контрольных прокатах. Очень хочу здесь выступить на следующем Rostelecom Cup, но пока не довелось — разъезжаю по дальним странам.

— В 2012 году вы говорили, что перед выходом на лед слушаете хип-хоп. С тех пор вкусы не изменились?

— Да нет, я также слушаю хип-хоп, R'n'B — только зарубежный, не русский. Но еще слушаю джаз, блюз: я меломанка, но любимого исполнителя нет.

— Ажиотаж, вызванный вашим показательным выступлением в Хельсинки и яркими постами в соцсетях, дополнительно подстегивает выступать еще лучше?

— Не могу сказать, что это подстегивает. Я просто принимаю как данность весь ажиотаж вокруг себя. Да, я сейчас популярна, но не делаю из этого какой-то феерии. Главное, чтобы это не мешало тренировкам. Соцсети — это вторично. Основное — это фигурное катание, тренировки и хорошее исполнение своей программы на соревнованиях.

— Активизировались в соцсетях спонтанно или изначально рассчитывали, что это даст такой прирост популярности?

— Сейчас в нашем мире нормально, когда ты активно ведешь социальные сети и тем самым больше общаешься со своими поклонниками. Любителей фигурного катания очень много, но нужно, чтобы было еще больше. Поэтому контакт через соцсети — это нормально. Считаю правильным развивать такую публичную активность. Склоняю многих фигуристов тоже как можно больше общаться со своими фанатами, потому что для них это важно. Приятно делать что-то хорошее для других людей.

Туктамышева Елизавета Туктамышева во время произвольной программы в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Канаде Фото: ТАСС/PA Images/FA Bobo/PIXSELL

— Не обидно, что ваше имя почти все выучили именно после показательного выступления в Канаде и ярких постов в Twitter, а не после золота на чемпионате мира?

— В принципе я ожидала, что это показательное выступление принесет много положительных и отрицательных откликов. Но я ведь и выиграла тот этап Гран-при. Поэтому, можно сказать, что здесь всё вместе накопилось: и реакция на чисто спортивный успех, и реакция на тот номер. Не могу сказать, что всем интересно только мое показательное выступление. Я действительно хорошо каталась и тем самым тоже привлекла внимание.

— Вы дерзко вели переписку в Twitter с Алексеем Спиридоновым (известный российский волейболист. — «Известия»). Сходу придумывали остроумные ответы на посты?

— Над некоторыми ответами нужно было подумать, чтобы получилось и не обидно, и весело. Это была переписка не как с другом (улыбается).

— Жесткие шутки Спиридонова выводили из себя или сразу снисходительно воспринимали их?

— Если он такой, то его уже не исправить. И я не собиралась этого делать. Спокойно относилась к его постам. Меня не выбивает из колеи и не оказывает какого-то негативного влияния ажиотаж вокруг моей личности. Во-первых, его никогда не бывает много. Во-вторых, когда подобные взаимные подколки в соцсетях мимолетны, это вообще не вызывает чересчур много эмоций. Все люди разные с разными характерами и откликами — каждого нужно принимать таким, какой он есть.

— В ходе переписки вы выдали в адрес Спиридонова фразу: «Дерево — это ты на волейбольной площадке». Доводилось видеть, как он играет в волейбол?

— Я читала про него в интернете. Посмотрела пару матчей. Не полностью — просто мельком посмотрела моменты с его участием, чтобы иметь общее представление, с кем разговариваю.

— После просмотров укрепились во мнении насчет него?

— Видимо, да (смеется).

— Как вы научились так реагировать на провокации?

— Наверное, в силу характера и развития. Поняла, кому можно отвечать, а кому не стоит. Мне кажется, любому человеку важно постоять за себя.

Фото: Владимир Песня Елизавета Туктамышева

— В детстве в родном городе Глазов приходилось также отвечать кому-либо из ровесников в школе или спортивной среде?

— Я уехала из Глазова в 14 лет. До этого возраста у меня не было острого языка. Всегда была доброжелательной. Больше играла с друзьями. Где-то бегала, лазила, как и любой ребенок.

— Вы не скрываете, что в футболе болеете за «Зенит». Насколько сильно?

— Я бы не стала преувеличивать фанатизм, поскольку активно увлеклась футболом только после недавнего чемпионата мира. На стадионе была только два раза — оба в нынешнем сезоне. Но рада, что с «Зенитом» сейчас в отличных отношениях и клуб поддерживал меня в соцсетях во время всех этих переписок.

— Могли бы выступить на домашней арене «Зенита», как в скором времени собираются сделать хоккеисты сборной России?

— Почему бы и нет?

— Фигуристы в этом случае добьются заполнения 62-тысячной арены?

— Мне кажется, да. Фигурное катание популярно в России. А у нас в Санкт-Петербурге его любителей особенно много. Так что, если устроить на этом стадионе ледовое шоу или соревнование, оно соберет внушительную аудиторию.

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