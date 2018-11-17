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Степанова и Букин вышли в финал Гран-при с новым мировым рекордом

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Россияне Александра Степанова и Иван Букин установили новый мировой рекорд в произвольной программе в танцах на льду по фигурному катанию.

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В субботу, 17 ноября, они набрали 124,94 балла на этапе Гран-при в Москве. Предыдущий рекорд принадлежал американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, получившим 122,39 балла, передает «Интерфакс».

Российская пара завоевала в Москве первое место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 199,43 балла. Спортсмены будут участвовать в финале Гран-при, который пройдет в Ванкувере (Канада) с 5 по 9 декабря.

Накануне мировой рекорд установила россиянка Алина Загитова, побив собственное достижение в короткой программе, — 80,78 балла. Тогда же отметились фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, установившие мировой рекорд в короткой программе, набрав 78,47 балла.

Начиная с сезона-2018/19 чистота исполнения спортсменом каждого элемента оценивается по новой шкале от –5 до +5 баллов, тогда как ранее эта шкала составляла от –3 до +3 баллов.

Предыдущие высшие достижения фигуристов обнулились. Алине Загитовой, выигравшей Олимпиаду-2018, принадлежал рекорд в короткой программе (82,92 балла); Евгении Медведевой — в произвольной программе (160,46) и по сумме оценок в короткой и произвольной программах (241,31); спортивной паре Татьяна Волосожар/Максим Траньков — рекорд в короткой программе (84,17).

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