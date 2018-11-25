Медведева рассказала, что не ожидала такого количества негатива

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не ожидала такого большого количества негатива в свой адрес от некоторых болельщиков после выступления на этапе Гран-при во Франции.

По ее словам, ей необходимо научиться жить с тем давлением, которое на нее оказывается сейчас. Также она заявила, что готова к обсуждениям, ожиданиям и осуждениям, но не к тому, что люди будут постоянно наговаривать из-за угла. Также фигуристка отметила, что не была готова к разделению болельщиков на два лагеря, пишет RT.

Девушка добавила, что не ожидала такого количества негатива и даже ненависти. Фигуристка считает, что ей необходимо не обращать на это внимание и нужно время, чтобы к этому привыкнуть.

24 ноября Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Спортсменка набрала 138,28 балла за произвольную программу и 192,81 балла по итогам выступлений. В результате фигуристка не смогла пройти в финал Гран-при.

Медведева впервые не смогла занять свое место во взрослой карьере с сезона 2015/16 года, кроме того, она впервые не смогла завоевать путевку в финал Гран-при.

По итогам французского этапа определился окончательный состав участниц финала. В декабре в Ванкувере выступят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Сатоко Мияхара, Рика Кихира и Каори Сакамото.