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Фигуристка Медведева отдала предпочтение английскому языку

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что поменяла все в своей жизни и общается преимущественно на английском языке. По-русски спортсменка говорит только с родственниками и двумя друзьями.

«С одним из этих друзей мы говорим наполовину на русском, наполовину на английском», — приводит слова Медведевой «РИА Новости».

«Я поменяла все в моей жизни. Может быть, я привыкла к этому, но еще не полностью», — продолжила она.

На Играх-2018 в Южной Корее Евгения Медведева завоевала две серебряные медали. Весной фигуристка объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы к канадскому наставнику Брайану Орсеру.

Накануне 23 ноября Медведева оказалась третьей после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

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