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Фигуристка Медведева рассказала о самом трудном выборе в жизни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что решение уйти от тренера Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру было самым тяжелым в ее жизни. Слова спортсменки приводятся на странице в Twitter официального канала Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я просто не знала, что мне делать. В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед», — сказала Медведева.

Фигуристка также заявила о том, что больше ничего не боится и чувствует себя на льду «уверенно и свободно».

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В начале мая Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Фигуристка заявила, что в новом сезоне будет тренироваться под руководством канадского специалиста. Спортсменка также сообщила о переезде в Канаду, однако заверила, что выступать в будущем она намерена только под российским флагом.

Орсер, комментируя переход к нему россиянки, заявил о том, что якобы в группе у Тутберидзе у Медведевой не было права голоса

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

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