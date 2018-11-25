Тренер Орсер пообещал никогда не терять веру в фигуристку Медведеву

Канадский специалист Брайан Орсер прокомментировал неудачное выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Гренобле, пишет «Газета.ру».

Тренер подчеркнул, что разочарован неудачей россиянки, однако «никогда не потеряет в нее веру». «Еще наступит то время, когда она снова будет сиять», — заявил специалист в интервью телеканалу «360».

Орсер подчеркнул, что пока не готов дать анализ выступлению Медведевой. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку россиянки.

Медведева заняла пятое место в произвольной программе, допустив ошибку при исполнении тройного риттбергера. По итогам соревнования россиянка стала четвертой и не вышла в финал Гран-при, который пройдет в декабре в Ванкувере.

Сама Медведева отметила, что ее неудачное выступление связано с «ментальной проблемой». «Я признаю свою слабость — она в голове», — резюмировала спортсменка.

Медведева по окончании сезона 2017/18 ушла от специалиста Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где стала тренироваться под руководством Брайана Орсера.

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