Прямой эфир

Пользователи «ВКонтакте» теперь могут запускать трансляции со смартфонов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи «ВКонтакте» теперь могут запускать видеотрансляции с масками прямо со смартфонов. Для этого в приложении VK надо открыть вкладку «Прямой эфир» в камере историй или нажать на значок в форме создания публикации.

Пользовательское оглашение: мессенджеры берут под тотальный контроль
В сервисах сможет переписываться лишь тот человек, на которого зарегистрирован телефонный номер

Как сообщается на официальной странице соцсети, функция доступна пользователям и сообществам через устройства на базе Android и iOS. При необходимости автор может отфильтровать тех, кому будет доступна трансляция. Он также сможет отслеживать количество голосов и просмотров не только с самого начала эфира, но и уже после его окончания. Трансляцию можно разместить в «Историях» в течение суток, а также в разделе «Видео» или на стене.

Кроме того, впервые во время эфира через приложение автору доступны различные маски. В будущем, по словам руководителя видеоплатформы «ВКонтакте» Виталия Григораша, можно будет также размещать и ссылки на различные объекты внутри соцсети, что откроет новые возможности для пользователей.

«Авторы смогут делиться интересным им контентом и обсуждать его с подписчиками в прямом эфире, а также продавать товары и услуги. Кроме того, мы работаем над новыми инструментами монетизации и продвижения блогеров и стримеров», — рассказал он.

Несколькими днями ранее «ВКонтакте» запустила возможность полной выгрузки персональных данных для российских пользователей, так как информация не всегда отображается в полном объеме. Из соображений безопасности соцсеть добавила возможность шифровать полученные данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Instagram будет удалять автоматические лайки и комментарии
«Одноклассники» рассказали об отношениях пользователей с родственниками

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017