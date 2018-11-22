Пользователи «ВКонтакте» теперь могут запускать трансляции со смартфонов

Пользователи «ВКонтакте» теперь могут запускать видеотрансляции с масками прямо со смартфонов. Для этого в приложении VK надо открыть вкладку «Прямой эфир» в камере историй или нажать на значок в форме создания публикации.

Как сообщается на официальной странице соцсети, функция доступна пользователям и сообществам через устройства на базе Android и iOS. При необходимости автор может отфильтровать тех, кому будет доступна трансляция. Он также сможет отслеживать количество голосов и просмотров не только с самого начала эфира, но и уже после его окончания. Трансляцию можно разместить в «Историях» в течение суток, а также в разделе «Видео» или на стене.

Кроме того, впервые во время эфира через приложение автору доступны различные маски. В будущем, по словам руководителя видеоплатформы «ВКонтакте» Виталия Григораша, можно будет также размещать и ссылки на различные объекты внутри соцсети, что откроет новые возможности для пользователей.

«Авторы смогут делиться интересным им контентом и обсуждать его с подписчиками в прямом эфире, а также продавать товары и услуги. Кроме того, мы работаем над новыми инструментами монетизации и продвижения блогеров и стримеров», — рассказал он.

Несколькими днями ранее «ВКонтакте» запустила возможность полной выгрузки персональных данных для российских пользователей, так как информация не всегда отображается в полном объеме. Из соображений безопасности соцсеть добавила возможность шифровать полученные данные.