Instagram будет удалять автоматические лайки и комментарии

Социальная сеть Instagram намерена принять ряд мер для борьбы против приложений, которые позволяют в автоматическом режиме оставлять комментарии, лайки и подписываться на другие учетные записи.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте сервиса, такие приложения используют для искусственного наращивания аудитории аккаунтов, что противоречит правилам соцсети.

Отмечается, что компания разработала методы, с помощью которых компьютерные системы могут эффективно выявлять такие аккаунты и принимать необходимые меры. При этом Instagram будет уведомлять владельцев таких аккаунтов о нарушениях.

19 ноября администрация Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя.