Прямой эфир

В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей

0
Фото: ТASS/PIXSELL/Igor Soban
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя. Об этом передает телеканал «360» со ссылкой на портал The Information.

Пользователей соцсетей в России стало вдвое больше
Чаще всего они общаются во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram

В связи с этим руководство соцсети предупредило о возможности взлома аккаунтов злоумышленниками. В настоящее время сотрудники технического отдела Instagram устраняют ошибку.

Предположительно утечка затронула не всех пользователей. Известно, что ошибка в системе безопасности соцсети связана с представленной в апреле 2018 года функцией Download Your Data («Скачайте ваши данные»), которая позволяла увидеть, какие данные владельца аккаунта известны Instagram. Если пользователи пытались воспользоваться ею, их пароли случайно оказывались в URL их веб-браузеров. Следовательно, если они пользовались Instagram с общедоступного компьютера, то могли открыть свой пароль для других людей. Представители соцсети заверили, что проблема затронула небольшую часть пользователей.

По мнению экспертов, включение паролей в URL могло произойти лишь в том случае, если они хранились на серверах Instagram в незашифрованном виде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Instagram официально запустил функцию репостов
Instagram вводит функцию встроенных платежей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017