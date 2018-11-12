Депутат Госдумы призвал ограничить пользование Instagram

Для россиян следует ввести запрет на пребывание в соцсети Instagram более одного часа в день, предложил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов.

«Это элемент общения — я ничего против не имею. Но когда он становится манией, маньячеством или бизнесом — это надо прекращать», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 12 ноября.

Далее народный избранник ополчился на блогеров, которые рекламируют на «прокачанных попах и «утиных» губах всякую косметику» и не отчисляют налоги в бюджет.

«Все эти travel-блогеры, которые делают вид, что в бальных платьях гуляют по скалам Андорры — вот этих людей, их бизнесы, которые стимулируют как раз появление кучи подражателей, нужно прикрывать», — пояснил законодатель.

Разрешить пользоваться Instagram без лимита по времени, согласно предложению депутата, можно только профессиональным компаниям, которые платят налоги и действия ведут в соответствии с законом.

Между тем Милонов убежден, что зависимость от соцсетей, в частности у подростков, развилась из-за ликвидации пионерской организации и комсомола, которые ранее представляли собой институт социальной коммуникации.

Ранее американские психологи пришли к выводу, что соцсети опасны для здоровья. Подобное времяпрепровождение может повысить чувство одиночества и привести к депрессии.