«ВКонтакте» разрешила пользователям из России скачивать архивные данные

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила возможность выгрузки персональных данных для российских пользователей, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

В соцсети пояснили, что в явном виде в интерфейсах «ВКонтакте» данные пользователей отображаются не все и не всегда, поэтому 19 ноября компания запустила возможность расширенной выгрузки копии данных. Нововведение позволит получить самое полное представление о хранящихся на серверах данных в ZIP-архиве.

Пока сервис действует в режиме теста. Из соображений безопасности добавлена возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP.

Запросить архив можно уже сейчас на этой странице.

14 ноября сообщества «ВКонтакте» получили новую функцию: они могут публиковать истории, сформированные в виде сюжета. Эти подборки объединяют до 20 фотографий и видеороликов.