Прямой эфир

«ВКонтакте» разрешила пользователям из России скачивать архивные данные

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила возможность выгрузки персональных данных для российских пользователей, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Пользователей соцсетей в России стало вдвое больше
Чаще всего они общаются во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram

В соцсети пояснили, что в явном виде в интерфейсах «ВКонтакте» данные пользователей отображаются не все и не всегда, поэтому 19 ноября компания запустила возможность расширенной выгрузки копии данных. Нововведение позволит получить самое полное представление о хранящихся на серверах данных в ZIP-архиве.

Пока сервис действует в режиме теста. Из соображений безопасности добавлена возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP. 

Запросить архив можно уже сейчас на этой странице.

14 ноября сообщества «ВКонтакте» получили новую функцию: они могут публиковать истории, сформированные в виде сюжета. Эти подборки объединяют до 20 фотографий и видеороликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Елена Летучая запустила «ВКонтакте» шоу «Летучий Надзор»
«ВКонтакте» сообщила об устранении проблем в работе сервиса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017