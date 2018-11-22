«Одноклассники» рассказали об отношениях пользователей с родственниками

Пользователи соцсети «Одноклассники» чаще всего обмениваются комментариями с братьями и сестрами. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками ОК.

Эксперты исследовали комментарии к открытым постам, фото и видео в течение месяца. Тип родственных связей указывали сами пользователи, говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 22 ноября.

Почти 38% комментариев между родственниками приходятся на братьев и сестер. 25,3% — на людей, обозначенных как просто «родственники», без уточнения. Третье место заняли комментарии родителей к постам детей (10,8%). Племянники, комментирующие посты теть и дядь, составили 8,8%. Общение супругов под постами составляет только 5,5%.

Наиболее активно посты родственников комментируют жители Москвы (около 20,6% всех комментариев отправлены родным), второе место занял Краснодарский край (10,9%), третье — Новосибирская область (8,9%).

Чаще всего пользователи указывают на страницах братьев и сестер (об этом типе связей сообщили более 28,7 млн человек). Просто «родственники» указаны у 27,3 млн пользователей. Третье место заняли племянники (15,5 млн), далее следуют тети и дяди (14,6 млн). Пятое место заняли дети (9 млн). Родители оказались на шестом месте (8,2 млн), супруги — на седьмом (7,7 млн).

Ранее в ноябре американцу удалось доказать полиции свою невиновность с помощью совместного селфи, снятого его матерью. Бывшая девушка обвинила Кристофера Прекопию в нападении. Сам он утверждал, что не делал этого, так как в тот момент находился вместе с родственниками в нескольких десятках миль от места преступления. Мать, с которой он в день нападения ужинал в отеле, продемонстрировала полиции фото с геолокацией, и это убедило стражей порядка, что мужчина не виновен. Позже выяснилось, что история с покушением была придумана ради мести.