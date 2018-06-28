«Алые паруса» поставили рекорд по числу зрителей трансляции

Праздник выпускников «Алые паруса» поставил рекорд по числу зрителей, смотревших прямую трансляцию. В соцсети «Одноклассники» за мероприятием следили более 2,8 млн человек. Это в 6,6 раза больше, чем в 2017 году.

Всего трансляцию по всем каналам (на официальном сайте «Пятого канала», в YouTube-канале и соцсетях) посмотрели 8,325 млн человек — на 40% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе «Пятого канала».

Праздник «Алые паруса», организованный банком «Россия» прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня. В нем приняли участие выпускники из более чем 30 регионов России, а также зарубежных стран. Хедлайнером концерта на Неве стал рэпер Баста.

«Алые паруса» появились в 1968 году и проводились ежегодно. В 1979 году традиция прервалась, но в 2005 году ее возродили по инициативе банка «Россия».