Единственная выпускница деревенской школы посетила «Алые паруса»

Одиннадцатиклассница Виктория Соколова оказалась в этом году единственной выпускницей школы в деревне Ермаково Ярославской области. По приглашению организаторов праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге — Акционерного банка «РОССИЯ» и «Пятого канала» — она смогла отметить выпускной со сверстниками.

Все ее одноклассники ушли из школы после девятого класса. Девушка училась вместе с другой школьницей, которая на год младше и закончила лишь десятый класс.

На «Алые паруса» Виктория приехала в сопровождении мамы. Сообщается, что с выбором профессии выпускница пока не определилась.

Праздник выпускников «Алые паруса», прошедший в ночь на 24 июня, посетили 1,2 млн гостей. В торжестве приняли участие до 80 тыс. бывших одиннадцатиклассников более чем из 30 регионов России.