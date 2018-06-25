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Единственная выпускница деревенской школы посетила «Алые паруса»

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Фото: Пятый канал
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Одиннадцатиклассница Виктория Соколова оказалась в этом году единственной выпускницей школы в деревне Ермаково Ярославской области. По приглашению организаторов праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге — Акционерного банка «РОССИЯ» и «Пятого канала» — она смогла отметить выпускной со сверстниками.

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Все ее одноклассники ушли из школы после девятого класса. Девушка училась вместе с другой школьницей, которая на год младше и закончила лишь десятый класс.

На «Алые паруса» Виктория приехала в сопровождении мамы. Сообщается, что с выбором профессии выпускница пока не определилась.

Праздник выпускников «Алые паруса», прошедший в ночь на 24 июня, посетили 1,2 млн гостей. В торжестве приняли участие до 80 тыс. бывших одиннадцатиклассников более чем из 30 регионов России.

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