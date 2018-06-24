Праздник «Алые паруса» посетили 1,2 млн гостей

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили 1,2 млн гостей, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на данные МВД.

В торжестве приняли участие до 80 тыс. бывших одиннадцатиклассников более чем из 30 регионов России.

Старт празднику ударом в морскую рынду дал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В концерте приняли участие Мари Краймбрери, группы «Каста» и Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, ALEKSEEV, Артем Пивоваров, Алсу, ST. Участники праздника исполнили песню «Выпускной» вместе с хедлайнером концерта рэпером Бастой.

Ведущими шоу традиционно были Иван Ургант и Даша Александрова.

«Алые паруса» в этом году отметили 50-летие. Праздник ежегодно проводился в Ленинграде с 1968 по 1979 год. В 2005 году традиция была возобновлена по инициативе и при финансовой поддержке банка «Россия».