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Участники «Алых парусов» спели «Выпускной» вместе с Бастой

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Участники праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге исполнили песню «Выпускной» вместе с хедлайнером концерта, рэпером Бастой.

Как сообщает «Пятый канал», на трех сценах концерта также выступили Мари Краймбрери, ALEKSEEV, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу и ST.

Праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня. В нем приняли участие более 80 тыс. выпускников из 34 регионов России. Кульминацией стал вход в гавань брига под алыми парусами. Роль главного корабля праздника восьмой год подряд исполнял шведский корабль Tre Kronor af Stockholm.

В этом году «Алым парусам» исполнилось 50 лет. Торжество на Неве проводилось ежегодно с 1968 по 1979 годы, потом традиция прервалась и была возрождена в 2005 году по инициативе и финансовой поддержке банка «Россия».

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