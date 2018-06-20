Бриг «Алых парусов» зашел в порт Санкт-Петербурга

Шведский корабль Tre Kronor af Stockholm зашел в порт Санкт-Петербурга утром 18 июня и ошвартовался у Васильевского острова, передает «Пятый канал».

В ближайшее время организаторы «Алых парусов» будут готовить его к празднику выпускников. Корабль является символом мероприятия. В разное время роль сказочного галиота «Секрет» из повести Грина исполняли шхуна «Ленинград», копия корабля времен Петра I «Штандарт», трехмачтовый «Мир» и шхуна «Балтиец».

Парусник Tre Kronor of Stockholm становится центральным символом праздника восьмой год подряд.

Мероприятие состоится 23 июня. Главный спонсор праздника — банк «Россия». Праздник начнется на Дворцовой площади в 22:00 мск. Среди артистов, которые выступят на празднике, в частности, будут R'n'B исполнительница Мари Краймбрери, Мальбэк&Сюзанна, хип-хоп группа Каста, коллектив в стиле евро-поп Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко и Алсу. Хедлайнером концерта станет композитор, битмейкер и знаменитый рэпер Баста.

Неизменными элементами «Алых парусов» останутся морская рында, ударом в которую губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возвестит о начале праздника, и бригантина под алыми парусами.

Впервые праздник «Алые паруса» был проведен 50 лет назад, 27 июня 1968 года, но традиция прервалась спустя 11 лет. После длительного перерыва в 2005 году праздник получил второе рождение по инициативе банка «Россия». В начале июня стало известно, что конкурс на организацию мероприятия в 2018 году выиграл «Пятый канал».