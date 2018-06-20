Под «Алыми парусами» во взрослую жизнь

23 июня в Санкт-Петербург придет большой праздник — фестиваль выпускников «Алые паруса». В этом году он отмечает юбилей — 50-летие со дня основания. Как и в прошлые годы, центром торжеств станет Дворцовая площадь, а кульминацией — появление на Неве корабля под алыми парусами. О том, когда появилась полюбившаяся всем традиция, как проходили праздники в прошлые годы и кто поздравит ребят на этот раз — в материале «Известий».

В 1923 году вышла повесть Александра Грина «Алые паруса». История бедной девушки Ассоль, жившей в прибрежном городке и мечтавшей о том, что к ней приплывет принц на корабле с алыми парусами, почти сразу полюбилась читателям и стала основой множества экранизаций и театральных постановок.

алые паруса Фото: пресс-служба Пятого канала

«Я остановился у витрины с игрушками и увидел лодочку с острым парусом из белого шелка. Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал — что, тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше того — алого цвета, потому что в алом есть яркое ликование. Ликование означает знание, почему радуешься. И вот, развертывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел цель его бытия», — вспоминал писатель.

Неудивительно, что столь удачно найденный образ — корабль с алыми парусами — в итоге вышел за пределы литературы и стал универсальным символом мечты, воплотившейся в жизнь.

27 июня 1968 года в Ленинграде прошел первый в Советском Союзе праздник для выпускников школ «Алые паруса». Его театрализованная часть проходила на Неве между Кировским (сейчас Троицкий) и Дворцовым мостами — были задействованы эскадра катеров и колонна кораблей, возглавляемая трехмачтовым галиотом «Секрет» с алыми парусами — живой эмблемой праздника.

алые паруса СССР. Ленинград. 27 июня 1969 г. Праздник выпускников средних школ "Алые паруса" на Неве Фото: ТАСС/Серго Григорьяни, Сергей Смольский

Зрители расположились на Дворцовой набережной, обоих мостах и стрелке Васильевского острова. Вдоль набережной вытянулась цепочка прожекторов, освещавших небо и акваторию вместе с сотней фейерверков, а из динамиков неслись мелодии Дмитрия Шостаковича, Рейнгольда Глиэра, Исаака Дунаевского.

Представление посетило более 25 тыс. выпускников, гулянья продолжались до самого утра. С этого дня празднование «Алых парусов» стало традиционным и длилось вплоть до 1979 года, пока Ленинградской обком, опасаясь большого скопления народа, не наложил вето на его проведение.

В 2005 году по инициативе Акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала» «Алые паруса» вернулись в родную гавань — традиция была возрождена. Сегодня основа праздника — большой мультимедийный спектакль на открытой воде с применением самых современных технологий, а также концерт на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступают ведущие артисты страны. В разные годы ребят провожали во взрослую жизнь Дима Билан, МакSим, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Дискотека авария», Нюша, «Градусы», «Ногу свело», «Uma2rman», «Ночные снайперы», «Сплин», «Звери» и другие звезды.

Билан Певец Дима Билан во время выступления на празднике выпускников школ "Алые паруса" Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Заслуги организаторов были отмечены на мировом уровне: проект стал лауреатом престижной европейской премии European Best Event Awards в номинации «Лучшее городское событие».

Общая сумма затрат Акционерного банка «Россия» на проведение «Алых парусов» — сотни миллионов рублей. И она не снижается, несмотря на введение санкций.

В этом году программа обещает быть еще более впечатляющей, чем прежде, как с музыкальной точки зрения, так и с визуальной. На Дворцовой площади будут установлены сразу три сцены вместо привычной одной. Впервые масштабные декорации не перекроют архитектурный шедевр Карла Росси — здание Главного штаба, а сделают его своей частью. В оформлении планируется задействовать множество зеркальных элементов и в два раза больше экранных поверхностей, чем годом ранее.

банк россия Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Изменения затронули и сценарий концерта. Выступления артистов начинаются с первых же минут. Так что поклонникам R'n'B-исполнительницы Мари Краймбрери, ALEKSEEVa, групп Quest Pistols Show, Мальбэк & Сюзанна, «Касты» организаторы советуют прийти пораньше (официальный старт намечен на 22:00). Также на сцену выйдут поп-звезды Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, рэпер ST и рок-коллектив «Моя Мишель».

Самым молодым участником концерта станет победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» — 12-летний Рутгер Гарехт. Однако название песни, которую он исполнит, держится в секрете.

— Она не веселая и не грустная, а скорее торжественная, — поделился юный артист с «Известиями». — Эта песня призывает стремиться к тому, чего ты хочешь добиться. В основном на Дворцовой площади будут молодые люди, которые собираются поступать в университеты. Моя задача — поднять их решимость перед вступительными испытаниями.

Ведущими выступят Иван Ургант и Даша Александрова. Ну, а роль хедлайнера шоу на этот раз досталась Басте, одному из главных хип-хоп-исполнителей страны. Его выступлением и завершится концерт у стен Зимнего дворца.

Песни и танцевальные номера, чередующиеся с мини-фильмами, специально снятыми для «Алых парусов», будут выстроены в единую сюжетную линию. Языком разных видов искусств авторы представления напомнят выпускникам о вечных ценностях и идеалах.

24 июня в 00:40 шоу переместится на следующую площадку — стрелку Васильевского острова. Эффектное действо в величественных декорациях Санкт-Петербурга пройдет в сопровождении камерного хора Festino и сводного оркестра, собранного из трех коллективов: «Струны Петербурга», Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra. Предполагается и хореографическая составляющая — организаторы напомнят о 200-летии со дня рождения великого балетмейстера Мариуса Петипа.

салют_паруса Праздник выпускников "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По традиции старт празднику даст губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — ударом морской рынды. После чего по Неве проплывет бригантина под алыми парусами, а небо украсят фейерверки.