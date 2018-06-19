Троицкий мост разведут из-за репетиции «Алых парусов» в Петербурге

Троицкий мост в Санкт-Петербурге будет разведен с 20:30 21 июня до 04:50 22 июня.

Это связано с генеральной репетицией праздника выпускников «Алые паруса». В день его проведения, 23 июня, переправа будет недоступна для автомобилистов с полудня. Ограничения снимут лишь после 18:00 следующего дня.

Как сообщает Санкт-Петербург.ру со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста», другие мосты в Петербурге разводиться не будут.

Власти Петербурга ранее приняли решение разводить Троицкий мост на 1 час 40 минут позже обычного графика для удобства болельщиков, следящих за матчами ЧМ-2018, а также для транспортной доступности во время турнира. Таким образом, в ночь на 20, 27 июня и 11 июля переправа не будет работать с 3:00 до 4:50.

Напомним, сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» в 21 час начнется матч между сборными России и Египта.