На «Алых парусах - 2018» установят три сцены вместо одной

В этом году в ход проведения праздника петербургских выпускников «Алые паруса» внесен ряд изменений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru 16 июня.

Мероприятие стартует на Дворцовой площади в центре города 23 июня в 22:00, однако вместо привычной одной сцены там будет установлено сразу три. При этом впервые громоздкие декорации не перекроют здание Главного штаба — архитектурный шедевр Карла Росси, а сделают его своей неотъемлемой частью. В оформлении планируется задействовать множество зеркальных элементов и в два раз больше экранных поверхностей.

Существенной деталью также станет тот факт, что музыкальные номера будут интегрированы в общую концепцию шоу, так что выступления звезд начнутся сразу же после официальной части и традиционного удара в рынду. Среди артистов, которые выступят на празднике, в частности, будут R'n'B исполнительница Мари Краймбрери, Мальбэк&Сюзанна, хип-хоп группа Каста, коллектив в стиле «евро-поп» Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко и Алсу. Хедлайнером концерта станет композитор, битмейкер и знаменитый рэпер Баста. Его выступление завершит концерт на Дворцовой площади.

24 июня в 00:40 шоу переместится на следующую площадку.

«Вернее, их в акватории Невы обычно несколько. В 2015 году программа на стрелке Васильевского острова была посвящена юбилею победы в Великой Отечественной войне, в 2016 году она представляла собой своеобразный калейдоскоп из песен отечественной киноклассики, в 2017-ом главной интригой стали семь красных роялей, на которых играли юные виртуозы. Будет своя изюминка и на этот раз. Эффектное действие в величественных декорациях Санкт-Петербурга пройдет в сопровождении камерного хора Festino и объединенного оркестра: «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, организаторы праздника напомнят и о 200-летнем юбилее великого балетмейстера Мариуса Петипа.

Неизменными элементами «Алых парусов» останутся морская рында, ударом в которую губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возвестит о начале праздника, и бригантина под алыми парусами.

Впервые праздник «Алые паруса» был проведен 50 лет назад, 27 июня 1968 года, но традиция прервалась спустя 11 лет. После длительного перерыва в 2005 году праздник получил второе рождение по инициативе банка «Россия». В начале июня стало известно, что конкурс на организацию мероприятия в 2018 году выиграл «Пятый канал».