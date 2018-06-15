Баста выступит на «Алых парусах – 2018»

Хедлайнером концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, который состоится 23 июня по случаю праздника выпускников «Алые паруса», станет рэпер Баста. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru.

В настоящий момент на Неве идет работа по сооружению понтонной линейки, без которой невозможен фейерверк. Монтаж главной сцены на Дворцовой площади также начался.

В этом году организаторы праздника решили изменить концепцию концерта. Выступления артистов начнутся с первых же минут. Ранее они завершали художественную часть. Перед выпускниками выступят Мари Краймбрери, ALEKSEEV, Quest Pistols Show,Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, ST и Моя Мишель. Последним будет выступать Баста.

Ведущим концерта будет Иван Ургант, а компанию ему составит Даша Александрова.

Впервые «Алые паруса» были проведены 50 лет назад. Спустя 11 лет традиция прервалась. В 2005 году по инициативе банка «Россия» праздник выпускников получил второе рождение. В 2018 году конкурс на организацию мероприятия выиграл «Пятый канал».