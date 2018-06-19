Черышев рассказал об особенностях игры сборной Египта

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев считает, что сборной Египта будет непросто в матче с россиянами, так как команда играет чаще от обороны, а с учетом неутешительного результата последнего матча ей придется сменить тактику.

«Египту после поражения от Уругвая нужна только победа <...> Это, безусловно, будет вынуждать египтян играть первым номером. Но проблема в том, что их сборная опасна, когда играет от обороны, имея пространство для контратак. Жду интересного тактического решения этой дилеммы», — рассказал Черышев, который работает футбольным тренером.

При этом Черышев отметил, что для сборной России было бы неплохо, если бы египтяне взяли на себя инициативу в матче. Кроме того, у россиян будут некоторые перестановки в связи с травмой полузащитника Алана Дзагоева.

«Артем Дзюба или Федор Смолов? Это сложный выбор. Мне понравилось, с каким настроем вышел Артем — он был голоден. Понятно, что и Смолов после игры с Саудовской Аравией наверняка будет мотивирован сыграть лучше», — приводит слова специалиста «Федеральное агентство новостей».

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах и завершится 15 июля. Сборная РФ играет в группе А. В первом матче против Саудовской Аравии она одержала победу со счетом 5:0. Другие соперники по группе — Египет и Уругвай — сыграли с результатом 0:1 в пользу последних.

Матч Россия–Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня, начало игры в 21:00 мск. На следующий день на поле встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

25 июня состоятся сразу два матча группы А: Уругвай–Россия и Саудовская Аравия – Египет.