Главный корабль «Алых парусов» прибыл в петербургский порт

Шведский корабль Tre Kronor af Stockholm, который станет главным парусником праздника «Алые паруса», зашел в порт Петербурга. В ближайшие пять дней его будут готовить к мероприятию.

Как сообщает «Пятый канал», судно пришвартовалось у Васильевского острова.

В 2018 году «Алые паруса» пройдут в ночь на 24 июня. Tre Kronor af Stockholm исполнит роль главного корабля бала в восьмой раз.

Праздник выпускников «Алые паруса» проводился с 1968 по 1979 год. В 2005 году по инициативе банка «Россия» традицию возродили. Мероприятие проходит в ближайшую к самой короткой ночи года субботу. Оно начинается с удара в корабельную рынду и включает концерт и мультимедийное шоу в акватории Невы.

В 2018 году вместо одной сцены будут работать три. Хедлайнером шоу будет Баста, также выступят Мари Краймбрери, Мальбэк&Сюзанна, хип-хоп-группа «Каста», коллектив Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко и Алсу.