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Бриг под алыми парусами вошел в Неву

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В Санкт-Петербурге прошла главная часть традиционного праздника выпускников «Алые паруса». Шведский бриг под алыми парусами проплыл по Неве.

Алый ветер
В Санкт-Петербург прибыл корабль — главный символ традиционного праздника выпускников

Бриг вошел в Неву под выступление камерного хора Festino, объединенного оркестр «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra и артистов балета Мариинского театра.

Над Невой прозвучала песня барда Владимира Ланцберга «Алые паруса», которую исполнил победитель конкурса «Голос. Дети» Рутгер Гарехт, стоя с капитаном на носу корабля.

В этом году «Алым парусам» исполняется 50 лет, традиция прервалась в 1979 году и была возрождена в 2005 году при поддержке банка «Россия», «Пятого канала» и администрации Санкт-Петербурга.

Выпускной бал собрал в Санкт-Петербурге около 80 тыс. лучших выпускников, шесть тысяч из которых приехали из других российских городов, а также из зарубежных стран — Киргизии, Армении, Эстонии, Сербии.

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