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«Алым парусам» в 2018 году предсказали ажиотаж

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в этом году в Санкт-Петербурге в условиях ажиотажа, связанного с проведением в России чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции по вопросам организации шоу сообщил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

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«Алые паруса – 2018» проходят параллельно с чемпионатом мира по футболу, и в Санкт-Петербурге наблюдается «ажиотаж в хорошем смысле этого слова», сказал глава комитета.

При этом председатель комитета по образованию Жанна Воробьева отметила, что праздник выпускников — это всегда вызов и очень большая ответственность. Она сообщила, что в этом году на Дворцовой площади соберется около 80 000 человек. Помимо петербургских выпускников шоу посетят бывшие школьники из 34 регионов России, а также Армении, Кипра, Молдавии, Сербии, Киргизии и Эстонии.

Праздник «Алые паруса – 2018» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. В этом году ему исполняется ровно 50 лет, впервые мероприятие провели в 1968 году. Перед зрителям на Дворцовой площади выступят Баста, Мари Краймбрери, Alekseev, группа Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, ST и «Моя Мишель», а во время кульминации праздника на Неве появится корабль под алыми парусами. Свето-пиротехническое шоу начнется в 00:40 — самый темный миг белой петербургской ночи.

Многомиллионные расходы, связанные с организацией мероприятия, взял на себя Акционерный банк «Россия». 

Два года назад «Алые паруса» стали «Лучшим городским событием» по версии премии событийного маркетинга European Best Event Awards.

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