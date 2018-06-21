Билеты на «Алые паруса» разыграют в ходе квеста в Петербурге

Топовые блогеры Гусейн Гасанов, Николай Соболев и Эльдар Джарахов разыграют среди миллионов подписчиков три билета на праздник петербургских выпускников «Алые паруса», возрожденный в 2005 году Акционерным банком «Россия» и «Пятым каналом».

21 июня любой желающий сможет принять участие в квесте, который авторы устроят на улицах Санкт-Петербурга. Те, кто отгадает загадки, станут участниками легендарного мероприятия, которое пройдет уже в эту субботу, 23 июня. Пригласительные на корабль — участник праздника (бриг Tre Kronor af Stockholm) будут вручать лично блогеры.

Несмотря на то что победителей будет только трое, все участники смогут сфотографироваться со своими кумирами после квеста и получить автограф.

23 июня в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль выпускников «Алые паруса». В этом году он отмечает 50-летие со дня основания. Центром торжеств станет Дворцовая площадь, а кульминацией — появление на Неве корабля под алыми парусами. Хедлайнерами концерта станут Баста, Мари Краймбрери, Alekseev, группа Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, ST и «Моя Мишель».

Многомиллионные расходы, связанные с организацией мероприятия, взял на себя Акционерный банк «Россия». Организация готова вкладывать в такие грандиозные мероприятия, поскольку считает это инвестициями в будущие поколения.