Прямой эфир
Сюжет:

Билеты на «Алые паруса» разыграют в ходе квеста в Петербурге

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Топовые блогеры Гусейн Гасанов, Николай Соболев и Эльдар Джарахов разыграют среди миллионов подписчиков три билета на праздник петербургских выпускников «Алые паруса», возрожденный в 2005 году Акционерным банком «Россия» и «Пятым каналом».

Сказка для большого города
Шхуна корсаров и факелы на Петропавловке: с чего начинались «Алые паруса»

21 июня любой желающий сможет принять участие в квесте, который авторы устроят на улицах Санкт-Петербурга. Те, кто отгадает загадки, станут участниками легендарного мероприятия, которое пройдет уже в эту субботу, 23 июня. Пригласительные на корабль — участник праздника (бриг Tre Kronor af Stockholm) будут вручать лично блогеры.

Несмотря на то что победителей будет только трое, все участники смогут сфотографироваться со своими кумирами после квеста и получить автограф.

23 июня в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль выпускников «Алые паруса». В этом году он отмечает 50-летие со дня основания. Центром торжеств станет Дворцовая площадь, а кульминацией — появление на Неве корабля под алыми парусами. Хедлайнерами концерта станут Баста, Мари Краймбрери, Alekseev, группа Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, ST и «Моя Мишель».

Многомиллионные расходы, связанные с организацией мероприятия, взял на себя Акционерный банк «Россия». Организация готова вкладывать в такие грандиозные мероприятия, поскольку считает это инвестициями в будущие поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Артеке» открывается 26-й детский кинофестиваль «Алые паруса»
Главный корабль «Алых парусов» прибыл в петербургский порт

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017