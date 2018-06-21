В «Артеке» открывается 26-й детский кинофестиваль «Алые паруса»

В Крыму открывается 26-й детский кинофестиваль «Алые паруса». Отдыхать времени не будет — каждый день 24 мастер-класса: съемки, монтаж, озвучка.

Это и многое другое ждет молодых режиссеров 7-й смены «Артека». Лучшие актеры и режиссеры поделятся с воспитанниками своим опытом.

На фестиваль приедет главный герой фильма «Алые паруса» — капитан Артур Грей, а точнее советский и российский актер театра и кино Василий Лановой.

В конкурсной программе — более 10 номинаций. В будущем картины участников смены надеются увидеть на международных фестивалях.