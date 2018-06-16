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МИЦ «Известия» подготовил спецпроект ко дню рождения «Артека»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» подготовил спецпроект, погружающий интернет-пользователя в виртуальное путешествие по территории международного детского лагеря «Артек».

Спецпроект приурочили к 93-летию «Артека». Отправиться в виртуальную экскурсию по лагерю можно на сайте artek.iz.ru. Участники проекта увидят Крым, черноморское побережье и сам лагерь благодаря съемкам, сделанным с высоты птичьего полета в формате 360°.

«Артек» делится опытом
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В частности, можно будет посетить знаменитый дворец «Суук-Су», стадион или гору Аю-Даг. Аудиогид расскажет об истории и традициях «Артека», а щебет птиц и шум моря завершат полное погружение в дополненную реальность.

Организаторы обещают развивать проект и добавлять новые видео о том, чем живет детский лагерь.

МИЦ «Известия» 18 апреля подписал договор о совместном сотрудничестве с детским лагерем «Артек» и общественной организацией «Лига юных журналистов».

Соглашение направлено на популяризацию среди детей и подростков профессий в области журналистики и помощь ребятам в выборе будущей работы.

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