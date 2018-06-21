Сказка для большого города
Свобода, простор, романтика, предвкушение новой жизни и корабль, явившийся из сказки — в эту субботу, 23 июня, на Неве уже в 14-й раз пройдет самый большой в мире (и наверняка самый известный в России) праздник для выпускников, «Алые паруса». За последние годы он успел превратиться в одну из важнейших достопримечательностей северной столицы. Между тем, самой идее праздника, неразрывно связанной с одноименной повестью Александра Грина (тоже, кстати, написанной в Петербурге), в этом году исполняется 50 лет. С чего начинались «Алые паруса», какое отношение к ним имеет шхуна вполне реального корсара и почему полететь в космос может быть проще, чем провести парусник по Неве, выяснял портал iz.ru.
«Подумайте и доложите»
Идея провести общегородской праздник выпускников возникла в Ленинграде накануне лета 1968 года. До этого новая жизнь для многих поколений школьников начиналась примерно одинаково. Праздновали выпускные по районам. Программа была стандартной: официальная часть с небольшим концертом и напутствием от чиновников районо, и последующие — уже неофициальные — прогулки по городу.
Придумать новый, большой праздник поручили сотрудникам ленинградского Дворца пионеров.
«Однажды нас (…) вызвали в Городской отдел народного образования и сказали: «Есть мнение, что необходимо организовать общегородской праздник выпускников. Поэтому вам, специалистам по детским массовым мероприятиям, дается задание подумать, как бы это могло быть. Подумайте и доложите», — рассказывала позднее «Санкт-Петербургским ведомостям» Лидия Буланкова, в то время — заместитель директора дворца.
«Алые паруса», 1974 г.
Подумать было над чем. До этого момента не только в Ленинграде, нигде в Советском союзе, таких событий не проводили. У будущих создателей первых «Алых парусов» была одна-единственная зацепка — к тому моменту среди выпускников уже сложилась неофициальная традиция после завершения официальной части идти гулять по набережным Невы.
Правда, проводить такие гуляния на официальном уровне казалось делом рискованным — все-таки рядом река, известная своим строгим нравом, а вокруг толпы празднично настроенной молодежи. Но во дворце решили рискнуть: слишком красива и заманчива была перспектива.
Дело оставалось за малым — придумать название. Сначала, признавалась Лидия Буланкова, ничего кроме «Авроры» в голову не шло. Но потом кто-то вспомнил вышедший за несколько лет до этого (и по-прежнему очень популярный среди молодежи) фильм по повести Александра Грина. И концепция праздника сложилась сама собой.
С фанфарами и факелами
Несмотря на то, что тогда, в конце 1960-х, в распоряжении организаторов были довольно скромные технические возможности, строились первые «Алые паруса» при этом по вполне современным принципам — со световыми эффектами, трансляцией в режиме реального времени и театрализованным действом на историческую тематику. Праздник действительно получился запоминающимся, но главное — он был очень живыми.
Вечером 28 июня зрители, выпускники нескольких городских школ и их родители, собрались на Дворцовой набережной и на стрелке Васильевского острова. Само действие разворачивалось на воде, между Троицким (тогда — Кировским) и Дворцовым мостами.
Вслед за прозвучавшей по радио романтической увертюрой (исполняли «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра), по воде прошла парадная эскадра катеров. Катера везли главных героев советской истории города: выпускников приветствовали рабочие-путиловцы и матросы революционных лет, солдаты Великой Отечественной и так — до 1960-х годов.
На набережной работали радиоточки (происходившие на воде почти в режиме реального времени обсуждали дикторы), но у этой колонны было живое звуковое сопровождение. За него отвечали фанфаристы и барабанщики Суворовского и Нахимовского училищ, тоже расположившиеся на катерах.
У стрелки Васильевского острова колонну ждала изящная яхта под алыми парусами. А по ступеням набережной к воде спускались колонны из 400 человек с незажженными факелами в руках.
Как только катера подошли к зрителям, двое молодых людей — юноша и девушка из числа выпускников, — подожгли факелы стоявших у воды. По цепочке огонь побежал вверх, к Ростральным колоннам. Когда загорелись все факелы, сверху послышались хлопки — это вспыхнуло пламя над Ростральными колоннами, а за ним — огни на стенах Петропавловской крепости. Почти одновременно ударили вверх фейерверки, которые запустили с земли — казалось, что «загорелось» все небо над Невой.
И только после этого ждавший своего часа корабль под алыми парусами ожил и пошел по реке…
Возрождение «Алых парусов»
Общегородской праздник быстро полюбился жителям — с каждым годом к нему присоединялось все больше школ. Но в начале 1980-х он был запрещен. По официальной версии — из соображений безопасности. Но не исключено, что кому-то «наверху» просто не по душе пришлась слишком идеалистическая, слишком свободная атмосфера вечера.
Так или иначе праздник продолжал существовать, но на скромном, неофициальном уровне — ведь чтобы «держать марку» требовались немалые деньги и опытные организаторы. Так что возродить его решились лишь в 2005 году. Инициатором стал акционерный банк «РОССИЯ», который по-прежнему является генеральным спонсором праздника, идею поддержали в правительстве Санкт-Петербурга.
Первое после возрождения шоу продлилось около получаса — собравшиеся на набережных города увидели шоу катеров, фейерверки, которые запускали прямо на реке, и световое шоу на стенах Петропавловки. Но главное — спустя почти 25 лет гриновский парусник под алыми парусами вновь шел по Неве, словно возвращенный из небытия.
После этого с каждым годом шоу становилось все сложнее и масштабнее. Уже в 2007 году праздник установил европейский рекорд по численности зрителей среди мероприятий для выпускников — его посетили около 1 млн человек.
Праздник общегородского масштаба
Одно из главных отличий современных «Алых парусов» от праздника-предшественника — превращение «сухопутного» концерта на Дворцовой площади в самостоятельную часть программы. Теперь праздник начинается именно с концерта на Дворцовой и уже затем продолжается зрелищем, которое разворачивается в акватории Невы.
В разные годы участие в концерте принимали группа «Мумий тролль», Полина Гагрина, Диана Арбенина, группы Сплин и «Ногу свело», Дима Билан, Иван Ургант и многие другие. В 2010 году, например, в постановке приняла участие всемирно известная труппа Cirque Du Soleil.
Впрочем, чем активнее растет и развивается сам праздник, тем важнее сохранить его изначальное предназначение — сохранить его, в первую очередь, как вечер (и ночь) выпускников, а не очередное, пусть и потрясающее своими масштабами или виртуозностью исполнения, общегородское шоу.
В банке «РОССИЯ», который с момента возрождения «Алых парусов» остается генеральным спонсором праздника, подчеркивают, что «это не только подарок городу, но и вклад в воспитание нового поколения, которое является залогом дальнейшего развития региона и всей страны».
В 2014 году у мероприятия к появился и новый девиз — «Вместе с Россией». В 2017-м организаторы построили всю программу так, чтобы напомнить участникам о главной идее праздника: будущее — в руках выпускников, и начать работать над воплощением своей мечты они могут начать уже сейчас. Тогда на территории праздника появились красные рояли: и не бутафорские, а самые настоящие. На них играли одаренные выпускники городских музыкальных школ, к тому моменту — уже лауреаты многочисленных международных конкурсов.
«Танцующая» Биржа
Каждый зрителей «Алых парусов» стараются впечатлить чем-то новым. Одним из самых эффектных стало световое шоу, которое показали в 2015 году — тогда с помощью световых технологий организаторы заставили знаменитое здание петербургской Биржи «двигаться» под шедевры Мусоргского, Чайковского, Стравинского, Шостаковича и Артемьева.
Это, кстати, еще одно важное правило «Алых парусов» — из года в год здесь используется музыка только отечественных композиторов разных периодов. Но каждый раз музыкальное сопровождение создается, что называется, «с нуля».
«Каждые «Паруса» для меня особенные. Каждый раз я смотрю на предстоящую работу новым взглядом, но опираясь на предыдущий опыт. В этом году мы продолжаем концепцию, начатую в первой части праздника на Дворцовой площади. Завершающим аккордом её будет песня на стихи Роберта Рождественского, специально написанная к празднику, в исполнении юного и очень талантливого певца Гриши Туркина», — рассказал «Пятому каналу», который является партнером праздника, композитор Игорь Заливалов, который отвечает за музыкальное сопровождение праздника.
Учитывая, сколько сил ежегодно вкладывается в создание уникального шоу, неудивительно, что в 2016 году «Алые паруса» выиграли сразу в пяти номинациях европейской премии European Best Event Awards. Их рекомендуют для посещения туристам двадцати европейских стран. И они остаются единственным в мире праздником выпускников, который вообще проводится с таким размахом.
От пиратского судна до «Штандарта»
Как бы не менялся сам праздник, как бы не совершенствовались технологии, ключевым, скрепляющим все сложное действо элементом и в 1960-е годы, и сегодня остается парусник.
Мало кто знает, но в начале 1970-х роль галиота «Секрет» из повести Александра Грина исполняло настоящее пиратское судно — в акваторию Невы входила трофейная немецкая шхуна, которая в годы Первой мировой войны принадлежала известному немецкому корсару, барону Феликсу фон Люкнеру. Позднее она попала в ведение Нахимовского училища, а уже оттуда была передана в детскую школу яхтсменов. Там корабль, в начале века известный как «Зеетойфель» или «Морской черт», а после Великой Отечественной войны — как «Надежда», получил новое имя — «Ленинград».
С самого начала для участвующих в празднике парусников специально отшивались не бутафорские, а самые настоящие алые паруса — пошив первых из них организаторы заказывали еще в 1968 году.
После возрождения праздника, в 2005 году, в нем участвовал «Штандарт» — точная копия фрегата Петра I была построена 1994 году. Он появлялся перед выпускниками еще в течение двух лет, а затем ему на смену пришла сначала шхуна «Юный балтиец», а затем, в 2009 году, знаменитый «Мир», самый быстрый парусник на планете. Он во время праздника стоял перед зрителями на рейде.
«Алые паруса», 1978 г.
С кораблей, участвующих в празднике, особый спрос. И дело не только в том, что они должны соответствовать романтическому образу брига капитана Грея. Далеко не каждый парусник сможет успешно справиться с капризами акватории Невы — узкой и известной своими переменчивыми ветрами. Тем более, что что бы ни происходило с погодой, перед зрителями алые паруса должны появиться с точностью до секунды.
Так что тут требуется не только маневренное судно, но и очень опытная команда, способная виртуозно им управлять.
Проще в космос полететь
Уже почти 10 лет — с 2009 года, — с этой сложнейшей задачей справляется шведский бриг «Тре Крунур» капитана Аллан Палмера — официальный бриг «Алых парусов».
Он, кстати, стал первым шведским судном, которое вообще зашло в акваторию Петербурга со времен Петра I. «Тре Крунор», название которого переводится как «Три короны», часто называют «парусником мира» — корабль, построенный на средства благотворителей со всего мира, задумывался как учебный, и на его борту, как правило, находится интернациональная команда.
Парусник регулярно участвует во всевозможных регатах — на одной из них его приметили организаторы «Алых парусов». Сначала, впрочем, идея Аллану Палмеру показалась по меньшей мере странной. Еще больше сомнений у него появилось после того, как он изучил условия судоходства в этом районе Невы. В конце концов капитан и команда все-таки поддались на уговоры. А потом прочитали повесть Грина, приняли участие в первом шоу — и сами загорелись этим событием.
«Когда нас пригласили участвовать в празднике выпускников и мне впервые сказали, что паруса будут алыми, я подумал: «Что за черт?», но сейчас могу точно сказать, что не видел ничего более фантастического. Хотя обычно во время проводки я ничего не замечаю – все внимание на управление парусником и маневры, но потом, смотря шоу в записи, думаю «Какая же все-таки красота!», — вспоминал капитан судна, Аллан Палмер.
Капитан Сергей Тимошков, консультировавший команду с русской стороны, еще в 2013 году рассказал изданию «Собака», что работа, которую выполняют в акватории Невы Палмер и его команда — настолько сложна, что сегодня «людей, побывавших в космосе, в сто раз больше тех, кто умеет командовать таким парусником». Одно неверное движение — и корабль заденет мост или сядет на мель.
В этом году, впрочем, у капитана появится новый помощник — место рядом с ним за штурвалом займет 12-летний певец Рутгер Гарехт.