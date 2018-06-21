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Сказка для большого города

Шхуна корсаров и факелы на Петропавловке: с чего начинались «Алые паруса»
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Сказка для большого города
2018-06-18 16:55:25">
2018-06-18 16:55:25
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Свобода, простор, романтика, предвкушение новой жизни и корабль, явившийся из сказки — в эту субботу, 23 июня, на Неве уже в 14-й раз пройдет самый большой в мире (и наверняка самый известный в России) праздник для выпускников, «Алые паруса». За последние годы он успел превратиться в одну из важнейших достопримечательностей северной столицы. Между тем, самой идее праздника, неразрывно связанной с одноименной повестью Александра Грина (тоже, кстати, написанной в Петербурге), в этом году исполняется 50 лет. С чего начинались «Алые паруса», какое отношение к ним имеет шхуна вполне реального корсара и почему полететь в космос может быть проще, чем провести парусник по Неве, выяснял портал iz.ru.

Бриг «Алых парусов» зашел в порт Санкт-Петербурга

«Подумайте и доложите»

Идея провести общегородской праздник выпускников возникла в Ленинграде накануне лета 1968 года. До этого новая жизнь для многих поколений школьников начиналась примерно одинаково. Праздновали выпускные по районам. Программа была стандартной: официальная часть с небольшим концертом и напутствием от чиновников районо, и последующие — уже неофициальные — прогулки по городу.

Придумать новый, большой праздник поручили сотрудникам ленинградского Дворца пионеров.

«Однажды нас (…) вызвали в Городской отдел народного образования и сказали: «Есть мнение, что необходимо организовать общегородской праздник выпускников. Поэтому вам, специалистам по детским массовым мероприятиям, дается задание подумать, как бы это могло быть. Подумайте и доложите», — рассказывала позднее «Санкт-Петербургским ведомостям» Лидия Буланкова, в то время — заместитель директора дворца.

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«Алые паруса», 1974 г. 

Фото: ТАСС/Николай Науменков

Подумать было над чем. До этого момента не только в Ленинграде, нигде в Советском союзе, таких событий не проводили. У будущих создателей первых «Алых парусов» была одна-единственная зацепка — к тому моменту среди выпускников уже сложилась неофициальная традиция после завершения официальной части идти гулять по набережным Невы.

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Правда, проводить такие гуляния на официальном уровне казалось делом рискованным — все-таки рядом река, известная своим строгим нравом, а вокруг толпы празднично настроенной молодежи. Но во дворце решили рискнуть: слишком красива и заманчива была перспектива.

Дело оставалось за малым — придумать название. Сначала, признавалась Лидия Буланкова, ничего кроме «Авроры» в голову не шло. Но потом кто-то вспомнил вышедший за несколько лет до этого (и по-прежнему очень популярный среди молодежи) фильм по повести Александра Грина. И концепция праздника сложилась сама собой.

С фанфарами и факелами 

Несмотря на то, что тогда, в конце 1960-х, в распоряжении организаторов были довольно скромные технические возможности, строились первые «Алые паруса» при этом по вполне современным принципам — со световыми эффектами, трансляцией в режиме реального времени и театрализованным действом на историческую тематику.  Праздник действительно получился запоминающимся, но главное — он был очень живыми.

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Один из самых первых праздников — «Алые паруса» 1969 года. Впервые их провели в 1968-м: в течение нескольких лет к нему присоединялось всё больше ленинградских школ — это был первый опыт проведения общегородского праздника выпускников не только в Ленинграде, но и в СССР
Фото: ТАСС/Серго Григорьяни/Сергей Смольский
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Кадр из классического советского фильма по повести Александра Грина «Алые паруса» — лента вышла на экраны в 1961 году, и именно ее популярность в 1960-е помогла выбрать и название, и всю концепцию праздника, которые не меняются уже много лет
Фото: РИА Новости/Марк Редькин
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«Алые паруса» проходили ежегодно и становились всё более массовыми, пока в 1980-х праздник не запретили. Формально — из соображений безопасности. На фото: один из последних праздников того времени — Ленинград, 1978 год
Фото: ТАСС/Белинский Юрий
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Возродить традицию решили спустя больше 20 лет. Идея принадлежала банку «Россия», который сегодня является генеральным спонсором праздника, инициативу поддержали и в администрации Петербурга. В 2005 году в акватории Невы вновь появился корабль под алыми парусами — в тот раз на эту роль выбрали фрегат «Штандарт», точную копию парусника петровской эпохи
Фото: ТАСС/Игорь Акимов
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Уже в 2007 году праздник выпускников в Петербурге установил европейский рекорд — его посетило около 1 млн человек
Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
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Выпускники 2011 года на празднике «Алые паруса»
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Корабль по-прежнему остается главным героем праздника — с 2009 года роль брига из повести Александра Грина исполняет шведский парусник «Тре Крунур» (на фото). В 2010 году он стал официальным бригом «Алых парусов»
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Акватория Невы в этом районе — крайне сложная для навигации. Место не только узкое, но и известно непредсказуемой розой ветров. Одна ошибка команды — и парусник может сесть на мель, задеть берег или один из мостов
Фото: Depositphotos
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С 2014 года праздник проходит под девизом «Вместе с Россией». Тогда же, в 2014-м, посмотреть на «Алые паруса» впервые приехали выпускники из Крыма
Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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Само мероприятие теперь состоит из двух частей: начинается оно традиционно с большого концерта на Дворцовой площади с участием известных российских музыкантов и уже затем продолжается феерией на воде
Фото: Depositphotos
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Ежегодно в «Алых парусах» принимает участие около 80 тыс. выпускников. Посмотреть на праздник приходит до 3 млн зрителей — еще около 13 млн человек наблюдает за телевизионной трансляцией
Фото: ТАСС/Сергей Петров

Вечером 28 июня зрители, выпускники нескольких городских школ и их родители, собрались на Дворцовой набережной и на стрелке Васильевского острова. Само действие разворачивалось на воде, между Троицким (тогда — Кировским) и Дворцовым мостами.

Вслед за прозвучавшей по радио романтической увертюрой (исполняли «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра), по воде прошла парадная эскадра катеров. Катера везли главных героев советской истории города: выпускников приветствовали рабочие-путиловцы и матросы революционных лет, солдаты Великой Отечественной и так — до 1960-х годов. 

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На набережной работали радиоточки (происходившие на воде почти в режиме реального времени обсуждали дикторы), но у этой колонны было живое звуковое сопровождение. За него отвечали фанфаристы и барабанщики Суворовского и Нахимовского училищ, тоже расположившиеся на катерах.

У стрелки Васильевского острова колонну ждала изящная яхта под алыми парусами. А по ступеням набережной к воде спускались колонны из 400 человек с незажженными факелами в руках. 

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Как только катера подошли к зрителям, двое молодых людей — юноша и девушка из числа выпускников, — подожгли факелы стоявших у воды. По цепочке огонь побежал вверх, к Ростральным колоннам. Когда загорелись все факелы, сверху послышались хлопки — это вспыхнуло пламя над Ростральными колоннами, а за ним — огни на стенах Петропавловской крепости. Почти одновременно ударили вверх фейерверки, которые запустили с земли — казалось, что «загорелось» все небо над Невой.

И только после этого ждавший своего часа корабль под алыми парусами ожил и пошел по реке…

Возрождение «Алых парусов»

Общегородской праздник быстро полюбился жителям — с каждым годом к нему присоединялось все больше школ. Но в начале 1980-х он был запрещен. По официальной версии — из соображений безопасности. Но не исключено, что кому-то «наверху» просто не по душе пришлась слишком идеалистическая, слишком свободная атмосфера вечера.

Так или иначе праздник продолжал существовать, но на скромном, неофициальном уровне — ведь чтобы «держать марку» требовались немалые деньги и опытные организаторы. Так что возродить его решились лишь в 2005 году. Инициатором стал акционерный банк «РОССИЯ», который по-прежнему является генеральным спонсором праздника, идею поддержали в правительстве Санкт-Петербурга.

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Первое после возрождения шоу продлилось около получаса — собравшиеся на набережных города увидели шоу катеров, фейерверки, которые запускали прямо на реке, и световое шоу на стенах Петропавловки. Но главное — спустя почти 25 лет гриновский парусник под алыми парусами вновь шел по Неве, словно возвращенный из небытия.

После этого с каждым годом шоу становилось все сложнее и масштабнее. Уже в 2007 году праздник установил европейский рекорд по численности зрителей среди мероприятий для выпускников — его посетили около 1 млн человек.

Праздник общегородского масштаба

Одно из главных отличий современных «Алых парусов» от праздника-предшественника — превращение «сухопутного» концерта на Дворцовой площади в самостоятельную часть программы. Теперь праздник начинается именно с концерта на Дворцовой и уже затем продолжается зрелищем, которое разворачивается в акватории Невы.

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В разные годы участие в концерте принимали группа «Мумий тролль», Полина Гагрина, Диана Арбенина, группы Сплин и «Ногу свело», Дима Билан, Иван Ургант и многие другие. В 2010 году, например, в постановке приняла участие всемирно известная труппа Cirque Du Soleil.

Впрочем, чем активнее растет и развивается сам праздник, тем важнее сохранить его изначальное предназначение — сохранить его, в первую очередь, как вечер (и ночь) выпускников, а не очередное, пусть и потрясающее своими масштабами или виртуозностью исполнения, общегородское шоу.

В банке «РОССИЯ», который с момента возрождения «Алых парусов» остается генеральным спонсором праздника, подчеркивают, что «это не только подарок городу, но и вклад в воспитание нового поколения, которое является залогом дальнейшего развития региона и всей страны».

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В 2014 году у мероприятия к появился и новый девиз — «Вместе с Россией». В 2017-м организаторы построили всю программу так, чтобы напомнить участникам о главной идее праздника: будущее — в руках выпускников, и начать работать над воплощением своей мечты они могут начать уже сейчас. Тогда на территории праздника появились красные рояли: и не бутафорские, а самые настоящие. На них играли одаренные выпускники городских музыкальных школ, к тому моменту — уже лауреаты многочисленных международных конкурсов.

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Каждый зрителей «Алых парусов» стараются впечатлить чем-то новым. Одним из самых эффектных стало световое шоу, которое показали в 2015 году — тогда с помощью световых технологий организаторы заставили знаменитое здание петербургской Биржи «двигаться» под шедевры Мусоргского, Чайковского, Стравинского, Шостаковича и Артемьева.

Это, кстати, еще одно важное правило «Алых парусов» — из года в год здесь используется музыка только отечественных композиторов разных периодов. Но каждый раз музыкальное сопровождение создается, что называется, «с нуля».

«Каждые «Паруса» для меня особенные. Каждый раз я смотрю на предстоящую работу новым взглядом, но опираясь на предыдущий опыт. В этом году мы продолжаем концепцию, начатую в первой части праздника на Дворцовой площади. Завершающим аккордом её будет песня на стихи Роберта Рождественского, специально написанная к празднику, в исполнении юного и очень талантливого певца Гриши Туркина», — рассказал «Пятому каналу», который является партнером праздника, композитор Игорь Заливалов, который отвечает за музыкальное сопровождение праздника.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Учитывая, сколько сил ежегодно вкладывается в создание уникального шоу, неудивительно, что в 2016 году «Алые паруса» выиграли сразу в пяти номинациях европейской премии European Best Event Awards. Их рекомендуют для посещения туристам двадцати европейских стран. И они остаются единственным в мире праздником выпускников, который вообще проводится с таким размахом.

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От пиратского судна до «Штандарта»

Как бы не менялся сам праздник, как бы не совершенствовались технологии, ключевым, скрепляющим все сложное действо элементом и в 1960-е годы, и сегодня остается парусник.

Мало кто знает, но в начале 1970-х роль галиота «Секрет» из повести Александра Грина исполняло настоящее пиратское судно — в акваторию Невы входила трофейная немецкая шхуна, которая в годы Первой мировой войны принадлежала известному немецкому корсару, барону Феликсу фон Люкнеру. Позднее она попала в ведение Нахимовского училища, а уже оттуда была передана в детскую школу яхтсменов. Там корабль, в начале века известный как «Зеетойфель» или «Морской черт», а после Великой Отечественной войны — как «Надежда», получил новое имя — «Ленинград».

С самого начала для участвующих в празднике парусников специально отшивались не бутафорские, а самые настоящие алые паруса — пошив первых из них организаторы заказывали еще в 1968 году.

После возрождения праздника, в 2005 году, в нем участвовал «Штандарт» — точная копия фрегата Петра I была построена 1994 году. Он появлялся перед выпускниками еще в течение двух лет, а затем ему на смену пришла сначала шхуна «Юный балтиец», а затем, в 2009 году, знаменитый «Мир», самый быстрый парусник на планете. Он во время праздника стоял перед зрителями на рейде.

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«Алые паруса», 1978 г.

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

С кораблей, участвующих в празднике, особый спрос. И дело не только в том, что они должны соответствовать романтическому образу брига капитана Грея. Далеко не каждый парусник сможет успешно справиться с капризами акватории Невы — узкой и известной своими переменчивыми ветрами. Тем более, что что бы ни происходило с погодой, перед зрителями алые паруса должны появиться с точностью до секунды.

Так что тут требуется не только маневренное судно, но и очень опытная команда, способная виртуозно им управлять.

Проще в космос полететь

Уже почти 10 лет — с 2009 года, — с этой сложнейшей задачей справляется шведский бриг «Тре Крунур» капитана Аллан Палмера — официальный бриг «Алых парусов».

Он, кстати, стал первым шведским судном, которое вообще зашло в акваторию Петербурга со времен Петра I. «Тре Крунор», название которого переводится как «Три короны», часто называют «парусником мира» — корабль, построенный на средства благотворителей со всего мира, задумывался как учебный, и на его борту, как правило, находится интернациональная команда.

Парусник регулярно участвует во всевозможных регатах — на одной из них его приметили организаторы «Алых парусов». Сначала, впрочем, идея Аллану Палмеру показалась по меньшей мере странной. Еще больше сомнений у него появилось после того, как он изучил условия судоходства в этом районе Невы. В конце концов капитан и команда все-таки поддались на уговоры. А потом прочитали повесть Грина, приняли участие в первом шоу — и сами загорелись этим событием. 

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

«Когда нас пригласили участвовать в празднике выпускников и мне впервые сказали, что паруса будут алыми, я подумал: «Что за черт?», но сейчас могу точно сказать, что не видел ничего более фантастического. Хотя обычно во время проводки я ничего не замечаю – все внимание на управление парусником и маневры, но потом, смотря шоу в записи, думаю «Какая же все-таки красота!», — вспоминал капитан судна, Аллан Палмер.

Капитан Сергей Тимошков, консультировавший команду с русской стороны, еще в 2013 году рассказал изданию «Собака», что работа, которую выполняют в акватории Невы Палмер и его команда — настолько сложна, что сегодня «людей, побывавших в космосе, в сто раз больше тех, кто умеет командовать таким парусником». Одно неверное движение — и корабль заденет мост или сядет на мель.

В этом году, впрочем, у капитана появится новый помощник — место рядом с ним за штурвалом займет 12-летний певец Рутгер Гарехт.

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