Алый ветер

Санкт-Петербург готовится к одному из самых красивых событий в жизни Северной столицы — празднику выпускников «Алые паруса». Это шоу навеяно мотивами одноименной повести-феерии Александра Грина. Оно хорошо известно за рубежом, его рекомендуют к посещению турфирмы европейских стран. В этом году шоу отмечает 50-летие. Первый сказочный выпускной состоялся в 1968 году. Мероприятие проводилось 11 лет подряд, а затем традиция прервалась. Ее возродили в 2005 году совместными усилиями городских властей, акционерного банка «Россия» и «Пятого канала».

Вечером в субботу, 23 июня, вчерашние школьники соберутся на набережной Невы, чтобы увидеть концерт и пиротехническое шоу. Ключевое событие праздника — появление в акватории реки корабля под алыми парусами. Судно медленно, под салют и музыку проплывет перед собравшимися, а молодежь будет делать селфи, снимать парусник на камеру, загадывать желания.

За прошедшие десятилетия по Неве под алыми парусами ходили немецкая, бермудская и российская шхуны, польский и российский фрегаты. Последние годы роль сказочного галиота «Секрет» исполняет шведский бриг Tre Kronor at Stockholm («Три короны»). В этом году он снова станет главным символом шоу.

В отличие от гриновского «Секрета» у «Трех корон» не три, а две мачты. А вот размеры судна почти соответствуют крупному галиоту: бриг имеет длину 35 м, ширину 8,25 м, осадку 3,3 м. Он деревянный, был построен в 2005 году по чертежам шведского брига 1857 года, который состоял на службе королевских ВМС.

Бриг создавали как учебное судно для интернациональной команды моряков. Строили корабль на пожертвования благотворителей разных стран. Сейчас он плавает в водах Балтийского моря, регулярно отправляется в международные экологические экспедиции.

80% времени «Три короны» ходят под парусами. Их у брига 16 общей площадью 700 кв. м, но он может передвигаться и без них — судно оснащено двигателем. В этом году такое его качество особенно важно из-за чрезвычайно ветреной погоды — скорость ветра достигает 20 м/с. Бриг уже вошел в акваторию Невы и встал на якорь около Петровской набережной. В понедельник команда поменяла рабочие паруса на алые, но пока их невозможно поднять из-за ветра.

— Мы постоянно начеку, я не сплю уже которую ночь, — рассказал «Известиям» капитан брига Аллан Палмер. — Надеюсь, что погода изменится. Маневрирование в узкой воде Невы между мостами довольно опасно в такую погоду.

В сам праздник серьезных проблем с погодой никогда не было, рассказал «Известиям» капитан-координатор мероприятия Сергей Тимошков. Каждый раз к выпускному ветер стихал, и удавалось поднять все паруса.

Он пояснил, что подготовка мероприятия сложна, так как на реке мало места для маневра. При этом действия всех участников должны быть слаженными, чтобы удержать эмоции зрителей на высоком уровне.

— На морском флоте временные нормы для маневров составляют десятки минут. У нас же всё делается с точностью до секунды, — отметил Сергей Тимошков.

Выбор шведского брига на роль «Секрета» российский капитан объяснил высоким профессионализмом зарубежной команды, красотой судна и его соответствием описанию в повести.

— Мы рассмотрели много вариантов, но «Три короны» подошли больше всего. Ведь была поставлена очень непростая задача — найти небольшой корабль, который был бы на ходу и мог выполнять маневры под парусами. Для статичной картинки подошли бы и наши большие парусники, — объяснил он.

Аллан Палмер рассказал «Известиям», что для его команды «Алые паруса» — одно из самых важных событий навигационного года «Трех корон».

— Лично для меня это всегда тяжелая работа, особенно в такой день, как сегодня. Сегодня очень ветрено и якорь не держится на месте. Думаю, сейчас самый тяжелый ветер за всё время. Но при этом работать интересно и весело, — сказал он.

Аллан Палмер поделился, что до участия в «Алых парусах» не слышал о повести Грина. Но после первого мероприятия прочитал с интересом.

— Я читал «Алые паруса» на шведском и надеюсь, что перевод был хороший. Это особенная книга, — отметил он.

По словам капитана, с Артуром Греем он себя не ассоциирует — его жизнь не так романтична. Но он верит в мечту.

— Это одна из важнейших вещей в жизни — верить во что-то, ставить цели и достигать их. Если есть надежда, жизнь будет к тебе добра. Для тех, кто окончил школу и будет здесь отмечать выпускной в субботу, очень важно верить в будущее. И это фантастическое ощущение — давать людям надежду, — заключил он.