Группа «Каста» сорвала овации на «Алых парусах» в Петербурге

Популярная российская рэп-группа «Каста» сорвала овации во время выступления на празднике выпускников «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Артисты спели для бывших одиннадцатиклассников свой знаменитый хит «Вокруг шум». Практически все собравшиеся дружно подпевали рэперам и поддерживали аплодисментами. После выступления музыканты пожелали выпускникам счастливого жизненного пути, пишет «Пятый канал».

Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что Санкт-Петербург создает уникальную атмосферу для праздника выпускников «Алые паруса», также своими впечатлениями о празднике выпускников «Алые паруса» поделился шоумен и ведущий мероприятия Иван Ургант.

Традиционный выпускной бал «Алые паруса» проходит 23 июня в Санкт-Петербурге по инициативе акционерного банка «Россия» при поддержке «Пятого канала» и правительства города. Главное место действия — Дворцовая площадь. Параллельно события разворачиваются на стрелке Васильевского острова и у Троицкого моста, а также на специальной водной сцене у Петропавловской крепости. Портал iz.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.