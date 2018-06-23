Центр Петербурга стал пешеходным для гостей праздника «Алые паруса»

Движение транспорта ограничили в центре Санкт-Петербурга в связи с праздником выпускников «Алые паруса».

Так, Невский проспект перекрыли от Дворцовой площади до Садовой улицы. На 30 часов был разведен Троицкий мост. Метрополитен будет работать всю ночь, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Праздник начнется на Дворцовой площади в 22:00. Ожидается, что его посетят около 80 тыс. выпускников из 34 российских регионов и шести зарубежных стран.

В этом году «Алым парусам» исполняется 50 лет, традиция прервалась в 1979 году и была возрождена в 2005-м. Организатором праздника и генеральным спонсором выступил акционерный банк «Россия» при неизменной поддержке «Пятого канала» и правительства Санкт-Петербурга.