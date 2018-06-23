Санкт-Петербург полностью готов к празднику «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге организаторы фестиваля выпускников «Алые паруса», который в этом году отмечает 50-летний юбилей, завершили последние приготовления.

Праздник начнется в 22:00 на Дворцовой площади города. Среди хедлайнеров концерта — Баста, Мари Краймбрери, группы Quest Pistols Show и «Моя Мишель», певица Виктория Дайнеко, поп-исполнитель Артем Пивоваров и другие.

После полуночи в акватории Невы начнется мультимедийный свето-пиротехнический спектакль, который завершится кульминацией праздника — появлением на реке корабля под алыми парусами. После окончания основной части программы на Дворцовой площади будут выступать музыкальные коллективы Санкт-Петербурга. Ожидается, что фестиваль посетят около 80 тыс. человек.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха вечером составит около 17 градусов тепла, в городе будет облачно, но без осадков.

Организатором праздника и генеральным спонсором выступил акционерный Банк «Россия» при неизменной поддержке «Пятого канала» и правительства Санкт-Петербурга.