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«Алые паруса» соберут в Санкт–Петербурге около 80 тыс. выпускников

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Праздник «Алые паруса» посетят около 80 тыс. выпускников из 34 российских регионов и шести зарубежных государств.

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В комитете по образованию Северной столицы сообщили, что гостями «Алых парусов» станут выпускники из Кипра, Армении, Молдавии, Сербии, Эстонии и Киргизии, передает ТАСС.

Торжественный вечер начнется с концерта на Дворцовой площади в 22:00 мск. На сцену выйдут Баста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу и начинающие исполнители.

Украшением праздника выпускников станет 20-минутное мультимедийное светопиротехническое шоу с участием шведского корабля «Три короны», вышедшего в акваторию Невы под алыми парусами. Пятеро школьников выиграли билеты на шведский бриг — главный символ праздника выпускников «Алые паруса».

В этом году «Алым парусам» исполняется 50 лет, традиция прервалась в 1979 году и была возрождена в 2005 году при поддержке банка «Россия», «Пятого канала» и администрации Санкт-Петербурга.

Праздник пройдет сегодня, 23 июня, параллельно с чемпионатом мира по футболу, и в Санкт-Петербурге наблюдается «ажиотаж в хорошем смысле этого слова», сообщил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев. Многомиллионные расходы, связанные с организацией мероприятия, взял на себя акционерный банк «Россия».

«Алые паруса» внесли в реестр мирового событийного туризма, в прошлом году праздник выпускников посетили более 2 млн человек.

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