Столичные выпускники выиграли билеты на «Алые паруса» в Петербурге

Популярные блогеры Гусейн Гасанов, Николай Соболев и Эльдар Джарахов подвели итоги розыгрыша билетов на праздник выпускников «Алые паруса», который состоится в Санкт-Петербурге 23 июня.

Участники конкурса должны были пройти квест, посвященный Северной столице. Лучше всех справилась с заданием выпускница Диана из Москвы.

«Мы спустились с башни Исаакиевского собора и решили пробежаться к Медному всаднику. Увидела «историю» Гусейна в Instagram, решили подбежать. Просто именно в ту секунду мне хотелось резко посмотреть в телефон, и всё так сложилось», — рассказала победительница.

По словам столичной выпускницы, она с 8 лет мечтала увидеть «Алые паруса» и специально приехала для этого в Петербург вместе со своим молодым человеком Константином. Узнав историю Дианы, организаторы конкурса решили подарить влюбленным выпускникам два билета на праздник.

«Мне дали два билета на корабль, подумал, круто сделать что-то хорошее и разыграть. Думаю, что победители будут счастливы», — отметил один из блогеров.

Масштабный фестиваль выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня. В этом году он отмечает 50-летие со дня основания. По задумке организаторов, центром торжеств станет Дворцовая площадь, а кульминацией — появление на Неве корабля под алыми парусами. Выпускников в торжественный день поздравят рэпер Баста, Мари Краймбрери, Alekseev, группа Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, ST и «Моя Мишель».