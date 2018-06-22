Выпускники выиграли билеты на бриг «Алых парусов»

Пятеро школьников выиграли билеты на шведский бриг «Tre Kronor of Stocholm» — главный символ праздника выпускников «Алые паруса». Пригласительные были разыграны популярными блогерами.

Так, автор и ведущий канала SOBOLEV Николай Соболев назначил своим подписчикам встречу там, где по задумке Петра I, должен был возникнуть культурный и деловой центр Санкт-Петербурга. Петербургские выпускники Ян и Михаил первыми подошли к Ростральным колоннам на стрелке Васильевского острова. Они и стали обладателями билетов.

«Помню, совсем недавно, уже будучи студентом, я пытался пробраться в самое пекло без билета, но вот настали времена, когда я сам их раздаю», — написал Соболев на своей странице в Instagram.

Один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России Эльдар Джарахов вручил билет Лизе Бородиной у главного входа в Таврический сад.

А московские школьники Диана и Костя появились у Медного всадника практически мгновенно, через 15 секунд после того, как блогер Гусейн Гасанов объявил, что ждет у монумента, воспетого Александром Пушкиным.

Обладатели счастливых билетов смогут не только побывать на борту бригантины под алыми парусами, но и собственными глазами увидеть закулисье торжества.

Масштабный фестиваль выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня. В этом году он отмечает свое 50-летие. По задумке организаторов, центром торжеств станет Дворцовая площадь, а кульминацией — появление на Неве корабля под алыми парусами.

Организатором праздника и генеральным спонсором выступил акционерный Банк «РОССИЯ», при неизменной поддержке «Пятого канала» и правительства Санкт-Петербурга.