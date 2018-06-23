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Ургант поделился впечатлениями перед юбилейными «Алыми парусами»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российский актер и шоумен, ведущий петербургского праздника выпускников «Алые паруса» Иван Ургант рассказал о своих чувствах перед началом юбилейного выпускного бала.

По словам Урганта, находясь в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, он понимает, как сильно любит свой родной город.

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«И какое счастье для меня, что в самый благословенный момент года, а именно белые ночи, у меня есть возможность выйти и увидеть максимальное количество людей на огромном пространстве. Посмотреть им в глаза и большинство из них сопроводить во взрослую жизнь», — рассказал он «Пятому каналу».

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» собрал около 80 тыс. учащихся как петербургских школ, так и учебных заведений других регионов.

Главное место действия — Дворцовая площадь в Петербурге. Параллельно события разворачиваются на стрелке Васильевского острова и у Троицкого моста, а также на специальной водной сцене у Петропавловской крепости. Портал iz.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.

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