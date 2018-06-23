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Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В Санкт-Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса», гостями которого стали около 80 тыс. учащихся как петербургских школ, так и учебных заведений других регионов.

Главное место действия — Дворцовая площадь в Петербурге. Параллельно события разворачиваются на Стрелке Васильевского острова и у Троицкого моста, а также на специальной водной сцене у Петропавловской крепости. Ведущие программы — Иван Ургант и Даша Александрова.

С 0:40 в акватории Невы начнется мультимедийный свето-пиротехнический спектакль, который продлится порядка 20 минут, после чего наступит кульминация праздника: корабль под алыми парусами войдет в Неву.

Затем ожидаются выступления Мари Краймбрери, ALEKSEEV, Quest Pistols Show, Виктории Дайнеко, Алсу, ST. Завершится концерт хитами Басты.

Организатором и генеральным спонсором мероприятия выступил акционерный банк «Россия» при неизменной поддержке «Пятого канала» и правительства Санкт-Петербурга.

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