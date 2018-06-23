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Единственная выпускница из деревни Ермаково побывает на «Алых парусах»

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Фото: Пятый канал
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Единственная выпускница школы в деревне Ермаково Ярославской области Виктория Соколова побывает на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Школьница сдала на «отлично» ЕГЭ по русскому языку и математике и ждет результатов экзамена по правоведению.

Как сообщает «Пятый канал», девушка с мамой уже прибыла в Северную столицу.

Прогулявшись по городу и осмотрев главные достопримечательности, Виктория отправилась в салон, где нашла подходящее для праздника платье.

Праздник «Алые паруса» посетят около 80 тыс. выпускников из 34 российских регионов и шести зарубежных стран.

В этом году «Алым парусам» исполняется 50 лет, традиция прервалась в 1979 году и была возрождена в 2005-м. Организатором праздника и генеральным спонсором выступил акционерный банк «Россия» при неизменной поддержке «Пятого канала» и правительства Санкт-Петербурга.

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