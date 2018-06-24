Губернатор Санкт-Петербурга отметил уникальность «Алых парусов»

Санкт-Петербург создает уникальную атмосферу для праздника выпускников «Алые паруса», считает губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

«Петербург уникален для всего мира, и только здесь могут быть такие праздники. Петербург создает ту уникальную атмосферу, здесь всё играет на праздник. Спасибо тем людям, которые этот праздник сегодня поддерживают», — отметил Полтавченко в беседе с «Пятым каналом».

Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что в этом году праздник «Алые паруса» собрал в Северной столице порядка шести тысяч лучших выпускников из других российских городов, а также из зарубежных стран — Киргизии, Армении, Эстонии, Сербии.

«Море гостей и болельщиков чемпионата мира [по футболу]. Думаю, что помимо игр они запомнят этот прекрасный праздник. И самое главное, запомнят город Санкт-Петербург», — заключил Полтавченко.

Ранее своими впечатлениями о празднике выпускников «Алые паруса» поделился шоумен и ведущий мероприятия Иван Ургант.

Традиционный выпускной бал «Алые паруса» проходит 23 июня в Санкт-Петербурге по инициативе акционерного банка «Россия» при поддержке «Пятого канала» и правительства города. Главное место действия — Дворцовая площадь. Параллельно события разворачиваются на стрелке Васильевского острова и у Троицкого моста, а также на специальной водной сцене у Петропавловской крепости. Портал iz.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.