Министр просвещения поздравила выпускников на празднике «Алые паруса»

Министр просвещения РФ Ольга Васильева пожелала на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге выпускникам школ пройти тернистый путь и достичь цели.

«Позади волнения и экзамены, впереди взрослая жизнь», — добавила Васильева.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пожелал выпускникам продолжить славу великих предков и стать современными героями.

В Санкт-Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса», гостями которого стали около 80 тыс. учащихся как петербургских школ, так и учебных заведений других регионов.

С 0:40 в акватории Невы начнется мультимедийный светопиротехнический спектакль, который продлится порядка 20 минут, после чего наступит кульминация праздника: корабль под алыми парусами войдет в Неву.