«Алые паруса» вызвали восторг у иностранных СМИ

Праздник выпускников «Алые паруса», прошедший в ночь на 24 июня в Петербурге, произвел впечатление не только на вчерашних школьников, но и на иностранных футбольных фанатов, приехавших в Северную столицу, и на иностранные СМИ.

Фанат аргентинской сборной Клаудио признался, что торжество отвлекло его от переживаний, связанных с поражением его любимой команды на мундиале.

«Потрясающее шоу. Мы приехали смотреть футбол, и нам повезло увидеть еще и это фантастическое зрелище. Белые ночи, 30 минут фейерверков, красота!» — сказал он «Пятому каналу».

Ряд иностранных СМИ отметили масштаб общественного события.

Так rbth.com отметил, что «Алые паруса» не только самое массовое, но и самое знаменитое мероприятие, проводимое в Петербурге. Авторы портала newstube обратили внимание, что праздник выпускников в этом году стал более масштабным, в частности, и из-за проведения чемпионата мира по футболу.

МВД в воскресенье сообщило, что «Алые паруса» – 2018 в Петербурге посетили 1,2 млн гостей. Торжество собрало от 50 до 80 тыс. бывших школьников.

«Алые паруса» в этом году отметили 50-летие. Праздник ежегодно проводился в Ленинграде с 1968 по 1979 год. В 2005 году традиция была возобновлена по инициативе и при финансовой поддержке банка «Россия».