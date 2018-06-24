Единственная выпускница сельской школы побывала на «Алых парусах»

Единственная выпускница школы в деревне Ермаково Ярославской области Виктория Соколова по приглашению организаторов посетила праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Пятый канал», выпускница сдала на отлично ЕГЭ по русскому и математике и ждет результатов экзамена по правоведению. Поездка в Санкт-Петербург для нее — единственный шанс провести выпускной со сверстниками: все ее одноклассники ушли из школы после девятого класса. Она училась в одном кабинете с другой школьницей, но та на год младше и закончила только десятый класс, программа у них разная.

Праздник «Алые паруса» проводится с 1968 года. 11 лет спустя традиция прервалась, но в 2005 году банк «Россия» принял решение ее возобновить. В этом году на празднике собрались около 80 тыс. выпускников из более чем 30 российских регионов. Хедлайнером концерта стал Баста.