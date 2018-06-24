Паруса для победителей

Десятки тысяч выпускников, жителей города и туристов пришли посмотреть на праздник «Алые паруса» — он начался в Петербурге накануне вечером, в субботу, 23 июня, а завершился уже в воскресенье. Праздник, который проводится по инициативе банка «Россия» и «Пятого канала» и при поддержке правительства города, уже давно стал одним из символов северной столицы. А в этом году он и вовсе был особенным, юбилейным — впервые бригантина под алыми парусами вошла в акваторию Невы ровно 50 лет назад, в 1968 году. Как проходила, возможно, самая волшебная (и точно самая яркая) ночь петербургского лета — в материале портала iz.ru.

Привет, победители

По традиции вечер начался на Дворцовой площади. Первыми поздравить выпускников вышли министр образования Ольга Васильева, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Заксобрания города Вячеслав Макаров.

Лучше всего суть праздника сформулировала Ольга Васильева.

«Это, наверное, самый главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. «Алые паруса» — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо», — сказала министр образования.

Правда, как настоящий педагог, она добавила и сухого реализма, строго предупредив собравшихся, что путь к мечте будет тернистым.

Вообще о мечте в этот вечер говорили особенно много: и министр образования, и ведущие вечера, Иван Ургант и Даша Александрова. Не обошли эту — важнейшую, наверное, для выпускников тему, — и видеоролики, которые были созданы организаторами специально чтобы напомнить выпускникам о значимости вечера.

паруса_2 Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, министр просвещения РФ Ольга Васильева и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров (слева направо) во время праздника выпускников школ "Алые паруса" на Дворцовой площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Еще более решительно был настроен губернатор города Георгий Полтавченко: «Привет, победители!», — обратился он к выпускникам прежде, чем напомнить им о том, что они являются наследниками величайших поэтов, писателей, философов — и солдат Великой Отечественной.

Председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров (выпускник Суворовского училища, уточнил Иван Ургант, представляя его) волновался, пожалуй, больше всех. Может быть, даже больше замерших на площади выпускников. И неудивительно — он говорил о важном. Обращаясь к подросткам, Вячеслав Макаров напомнил им, что от их верности своей мечте, к которой призывали их буквально все, от их готовности ее исполнять зависит не только их будущее, как говорили все остальные, но и будущее России. Не зря ведь праздник уже несколько лет проходит под девизом «Вместе с Россией».

_AMA8608 Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA1507 Ведущие праздничного концерта — Иван Ургант и Даша Александрова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA0798 Гостями стали учащиеся как петербургских школ, так и учебных заведений других регионов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA1802 Певица Алсу разделила праздник с выпускниками и обратилась к ним с напутствием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA0192 Министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (слева направо) поздравляют выпускников со сцены на Дворцовой площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA0583 Зрители во время праздничного концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA1338 Певица Виктория Дайнеко выступила на празднике выпускников в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев KAZ_2415 Праздничное настроение на улицах города на Неве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2452 Помимо школьников посмотреть на красочное мероприятие пришли жители города и туристы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков _AMA9310 На праздничном концерте «Алые паруса» в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев _AMA8811 Танцующие выпускники на празднике «Алые паруса» в Северной столице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев KAZ_2772 Зрители в ожидании яркого праздничного фейерверка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2801 Вид на ночной Петербург во время праздника выпускников «Алые паруса» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков RIAN_5553519 После полуночи в акватории Невы начался мультимедийный светопиротехнический спектакль Фото: РИА Новости/Александр Гальперин KAZ_2811 Более 50 тысяч залпов выпустили в небо Санкт-Петербурга Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_3023 Музыкальное сопровождение шоу на Неве традиционно составлено только из композиций российских и советских композиторов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков RIAN_5553527 За последние годы праздник выпускников «Алые паруса» успел превратиться в одну из важнейших достопримечательностей Северной столицы Фото: РИА Новости/Александр Гальперин KAZ_3065 Фееричное представление на празднике выпускников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_3466 Ключевое событие праздника — появление в акватории Невы корабля под алыми парусами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_3640 Корабль под расцвеченным салютом небом Петербурга Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_3526 Роль сказочного галиота «Секрет» исполнил шведский бриг Tre Kronor at Stockholm («Три короны») Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_3697 Бриг вошел в Неву под выступление камерного хора Festino, объединенного оркестра «Струны Петербурга» Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra, а также артистов балета Мариинского театра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

300-й выпуск

После приветственных речей Георгий Полтавченко по традиции дал старт празднику, ударив в морскую рынду, и на сцене появилась Мари Краймбрери — первая из звездного списка артистов, приглашенных в эту ночь выступить на Дворцовой.

В этот раз организаторы обещали установить перед зданием Главного штаба сразу три сцены вместо одной — и не обманули. Ведущие периодически перемещались с большой сцены на малую, словно находились не на главной площади города, а в одном из его знаменитых театров.

паруса_2 Участники группы Quest Pistols Show Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Концерт продлился почти два с половиной часа. В нем, в том числе, приняли участие группы «Каста» и Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, ALEKSEEV, Артем Пивоваров, Алсу, ST и Баста.

И, кажется, каждого, кто выходил в этот вечер на сцену, заполнившие Дворцовую площадь выпускники наполняли своей энергией и предвкушением грядущего (разумеется, светлого) будущего, двери в которое перед ними распахивались прямо в эти минуты.

«Вы лучшие!», — крикнули со сцены выпускникам музыканты группы «Моя Мишель». А Басту главные герои праздника так и вовсе после длительных оваций вызвали на бис.

Этот «выпуск», как подсчитали ведущие, для самого города стал юбилейным, 300-м — как рассказала Даша Александрова, ровно 300 лет назад в Петербурге закончили курс обучения первые слушатели основанной Петром I Морской академии.

паруса_2 Баста во время праздничного концерта на Дворцовую площадь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Неизвестно, сколько было их, тех, первых, выпускников, а в этот раз цифры были внушнительные. Как рассказал отвечавший в этот вечер за статистику Иван Ургант, в этом году на празднике собралось около 45 тыс. выпускников из Петербурга, 31 региона России и даже из-за рубежа. На праздник приехали подростки из Эстонии, Белоруссии, Армении, Молдовы, Киргизской республики и Кипра. А всего количество официальных гостей вечера составило почти 80 тыс. человек.

Число тех, кто просто приходит к берегам Невы, чтобы понаблюдать за действом, ежегодно составляет от 1 до 3 млн человек. Сколько именно гостей приняли «Алые паруса» в этот раз, еще предстоит посчитать организаторам.

Болельщики остались довольны

В этом году за праздником наблюдали не только сами выпускники, но и иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу.

Многих из них на набережные Невы приглашали сами петербужцы — еще до начала концерта часть Невского проспекта стала пешеходной. Там смешались в одной праздничной толпе жители, готовившиеся к одному из главных городских событий года, старшеклассники и футбольные фанаты.

Последним россияне буквально на ходу старались пересказать краткое содержание повести Александра Грина, а главное — обещали волшебный фейерверк над ночной Невой. И даже если изложение сюжета кому-то давалось нелегко, второй аргумент был близок и понятен всем. Судя по отзывам, те из болельщиков, кто послушался советов горожан, не пожалели. Большинство из них утверждали, что никогда не видели настолько масштабного зрелища.

паруса_2 Болельщик сборной Мексики на празднике Алые Паруса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Подобного раньше не видел», — рассказал корреспондентам «Пятого канала» колумбиец Хулиан.

Под впечатлением также оказались приехавшие из Мексики Даниэль и Карлос.

«У нас в Мексике всё не так масштабно. А здесь очень много людей, красивое шоу. Все очень доброжелательные. Желаю выпускникам всего наилучшего», — поделился Карлос.

Под всеми парусами

Уже после полуночи, в 00:40 — точно так, как планировали организаторы, — эпицентр праздника сместился к Неве. Там, кстати, еще вечером по случаю этого дня зажгли знаменитые факелы на Ростральных колоннах: 50 лет назад, в 1968 году, они также полыхали в ночи.

Развернувшаяся в акватории Невы программа в этот вечер была посвящена балету: город и устроители «Алых парусов» отдавали дань 200-летию Мариуса Петипа, которое празднуют в 2018 году. И, конечно, репутации Петербурга как одного из самых «балетных» городов мира.

Выступление танцовщиков разворачивалось, в основном у стен Петропавловки, а вот само мультимедийное шоу, благодаря установленным на воде платформам, охватило практически всю акваторию Невы перед стрелкой Васильевского острова. Город, действительно, стал лучшей декорацией для разворачивавшегося у его стен действа.

«Петербург уникален для всего мира, и только здесь могут быть такие праздники. Петербург создает ту уникальную атмосферу, здесь все играет на праздник. Спасибо тем людям, которые этот праздник сегодня поддерживают», — еще раньше рассказал Георгий Полтавченко в интервью «Пятому каналу». Бессменным генеральным спонсором мероприятия с 2005 года является банк «Россия», который, совместно с «Пятым каналом», тогда и стал инициатором возрождения «Алых парусов».

Все набережные были в буквальном смысле забиты людьми. И даже тем, кто в этот день до центра города не добрался, удалось своими глазами увидеть кусочек праздника в питерском небе: в течение почти 20 минут над городом разворачивался фейерверк, увидеть который можно было из большинства его районов.

паруса_2 Шведский бриг Tre Kronor Stockholm под алыми парусами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Но кульминация праздника наступила ближе к часу ночи — тогда перед зрителями появился величественный, гордый бриг. Раздувая красные паруса он, словно выплывая по воздуху прямо из повести Александра Грина, прошел мимо столпившихся на набережных людей вперед — туда, к новому, наступающему дню и открывающемуся перед выпускниками великому будущему, которому на протяжении всего вечера так отчаянно и вслух завидовал ведущий Иван Ургант.