Паруса для победителей
Десятки тысяч выпускников, жителей города и туристов пришли посмотреть на праздник «Алые паруса» — он начался в Петербурге накануне вечером, в субботу, 23 июня, а завершился уже в воскресенье. Праздник, который проводится по инициативе банка «Россия» и «Пятого канала» и при поддержке правительства города, уже давно стал одним из символов северной столицы. А в этом году он и вовсе был особенным, юбилейным — впервые бригантина под алыми парусами вошла в акваторию Невы ровно 50 лет назад, в 1968 году. Как проходила, возможно, самая волшебная (и точно самая яркая) ночь петербургского лета — в материале портала iz.ru.
Привет, победители
По традиции вечер начался на Дворцовой площади. Первыми поздравить выпускников вышли министр образования Ольга Васильева, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Заксобрания города Вячеслав Макаров.
Лучше всего суть праздника сформулировала Ольга Васильева.
«Это, наверное, самый главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. «Алые паруса» — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо», — сказала министр образования.
Правда, как настоящий педагог, она добавила и сухого реализма, строго предупредив собравшихся, что путь к мечте будет тернистым.
Вообще о мечте в этот вечер говорили особенно много: и министр образования, и ведущие вечера, Иван Ургант и Даша Александрова. Не обошли эту — важнейшую, наверное, для выпускников тему, — и видеоролики, которые были созданы организаторами специально чтобы напомнить выпускникам о значимости вечера.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, министр просвещения РФ Ольга Васильева и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров (слева направо) во время праздника выпускников школ "Алые паруса" на Дворцовой площади
Еще более решительно был настроен губернатор города Георгий Полтавченко: «Привет, победители!», — обратился он к выпускникам прежде, чем напомнить им о том, что они являются наследниками величайших поэтов, писателей, философов — и солдат Великой Отечественной.
Председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров (выпускник Суворовского училища, уточнил Иван Ургант, представляя его) волновался, пожалуй, больше всех. Может быть, даже больше замерших на площади выпускников. И неудивительно — он говорил о важном. Обращаясь к подросткам, Вячеслав Макаров напомнил им, что от их верности своей мечте, к которой призывали их буквально все, от их готовности ее исполнять зависит не только их будущее, как говорили все остальные, но и будущее России. Не зря ведь праздник уже несколько лет проходит под девизом «Вместе с Россией».
300-й выпуск
После приветственных речей Георгий Полтавченко по традиции дал старт празднику, ударив в морскую рынду, и на сцене появилась Мари Краймбрери — первая из звездного списка артистов, приглашенных в эту ночь выступить на Дворцовой.
В этот раз организаторы обещали установить перед зданием Главного штаба сразу три сцены вместо одной — и не обманули. Ведущие периодически перемещались с большой сцены на малую, словно находились не на главной площади города, а в одном из его знаменитых театров.
Участники группы Quest Pistols Show
Концерт продлился почти два с половиной часа. В нем, в том числе, приняли участие группы «Каста» и Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, ALEKSEEV, Артем Пивоваров, Алсу, ST и Баста.
И, кажется, каждого, кто выходил в этот вечер на сцену, заполнившие Дворцовую площадь выпускники наполняли своей энергией и предвкушением грядущего (разумеется, светлого) будущего, двери в которое перед ними распахивались прямо в эти минуты.
«Вы лучшие!», — крикнули со сцены выпускникам музыканты группы «Моя Мишель». А Басту главные герои праздника так и вовсе после длительных оваций вызвали на бис.
Этот «выпуск», как подсчитали ведущие, для самого города стал юбилейным, 300-м — как рассказала Даша Александрова, ровно 300 лет назад в Петербурге закончили курс обучения первые слушатели основанной Петром I Морской академии.
Баста во время праздничного концерта на Дворцовую площадь
Неизвестно, сколько было их, тех, первых, выпускников, а в этот раз цифры были внушнительные. Как рассказал отвечавший в этот вечер за статистику Иван Ургант, в этом году на празднике собралось около 45 тыс. выпускников из Петербурга, 31 региона России и даже из-за рубежа. На праздник приехали подростки из Эстонии, Белоруссии, Армении, Молдовы, Киргизской республики и Кипра. А всего количество официальных гостей вечера составило почти 80 тыс. человек.
Число тех, кто просто приходит к берегам Невы, чтобы понаблюдать за действом, ежегодно составляет от 1 до 3 млн человек. Сколько именно гостей приняли «Алые паруса» в этот раз, еще предстоит посчитать организаторам.
Болельщики остались довольны
В этом году за праздником наблюдали не только сами выпускники, но и иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу.
Многих из них на набережные Невы приглашали сами петербужцы — еще до начала концерта часть Невского проспекта стала пешеходной. Там смешались в одной праздничной толпе жители, готовившиеся к одному из главных городских событий года, старшеклассники и футбольные фанаты.
Последним россияне буквально на ходу старались пересказать краткое содержание повести Александра Грина, а главное — обещали волшебный фейерверк над ночной Невой. И даже если изложение сюжета кому-то давалось нелегко, второй аргумент был близок и понятен всем. Судя по отзывам, те из болельщиков, кто послушался советов горожан, не пожалели. Большинство из них утверждали, что никогда не видели настолько масштабного зрелища.
Болельщик сборной Мексики на празднике Алые Паруса
«Находиться здесь — огромное счастье. Это прекрасно. Видел корабль, салют и концерт. Подобного раньше не видел», — рассказал корреспондентам «Пятого канала» колумбиец Хулиан.
Под впечатлением также оказались приехавшие из Мексики Даниэль и Карлос.
«У нас в Мексике всё не так масштабно. А здесь очень много людей, красивое шоу. Все очень доброжелательные. Желаю выпускникам всего наилучшего», — поделился Карлос.
Под всеми парусами
Уже после полуночи, в 00:40 — точно так, как планировали организаторы, — эпицентр праздника сместился к Неве. Там, кстати, еще вечером по случаю этого дня зажгли знаменитые факелы на Ростральных колоннах: 50 лет назад, в 1968 году, они также полыхали в ночи.
Развернувшаяся в акватории Невы программа в этот вечер была посвящена балету: город и устроители «Алых парусов» отдавали дань 200-летию Мариуса Петипа, которое празднуют в 2018 году. И, конечно, репутации Петербурга как одного из самых «балетных» городов мира.
Выступление танцовщиков разворачивалось, в основном у стен Петропавловки, а вот само мультимедийное шоу, благодаря установленным на воде платформам, охватило практически всю акваторию Невы перед стрелкой Васильевского острова. Город, действительно, стал лучшей декорацией для разворачивавшегося у его стен действа.
«Петербург уникален для всего мира, и только здесь могут быть такие праздники. Петербург создает ту уникальную атмосферу, здесь все играет на праздник. Спасибо тем людям, которые этот праздник сегодня поддерживают», — еще раньше рассказал Георгий Полтавченко в интервью «Пятому каналу». Бессменным генеральным спонсором мероприятия с 2005 года является банк «Россия», который, совместно с «Пятым каналом», тогда и стал инициатором возрождения «Алых парусов».
Все набережные были в буквальном смысле забиты людьми. И даже тем, кто в этот день до центра города не добрался, удалось своими глазами увидеть кусочек праздника в питерском небе: в течение почти 20 минут над городом разворачивался фейерверк, увидеть который можно было из большинства его районов.
Шведский бриг Tre Kronor Stockholm под алыми парусами
Но кульминация праздника наступила ближе к часу ночи — тогда перед зрителями появился величественный, гордый бриг. Раздувая красные паруса он, словно выплывая по воздуху прямо из повести Александра Грина, прошел мимо столпившихся на набережных людей вперед — туда, к новому, наступающему дню и открывающемуся перед выпускниками великому будущему, которому на протяжении всего вечера так отчаянно и вслух завидовал ведущий Иван Ургант.