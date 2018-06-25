С попутным ветром

В Санкт-Петербурге прошел самый красочный выпускной страны — «Алые паруса». В этом году он собрал миллионы зрителей из разных стран. Событие привлекло внимание множества туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу. «Алым парусам» удалось удивить и растрогать зарубежных гостей и стать для них одним из ярчайших воспоминаний. Традиция празднования выпускного на берегу Невы была возрождена в 2005 году по инициативе акционерного банка «Россия» и «Пятого канала» при поддержке городских властей.

Юбилейный рекорд

Вечером субботы, 23 июня, в центре Санкт-Петербурга было особенно многолюдно. Невский проспект и прилегающие к нему улицы сделали пешеходными, чтобы выпускники и гости Северной столицы могли свободно пройти к Дворцовой площади, где расположилась основная сцена. Возможностью прогуляться по пешеходному Невскому воспользовались многочисленные туристы, приехавшие посмотреть чемпионат мира по футболу. Создать радостную атмосферу помогла и отличная летняя погода, как по заказу пришедшая на смену ветрам и дождям.

Алые_1 Шведский парусник Tre Kronor под алыми парусами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В этом году был установлен рекорд по посещаемости праздника: на него собралось более 80 тыс. выпускников, зрителями стали миллионы людей из разных стран.

— Сегодня «Алые паруса» — это один из брендов нашего города. Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению во многих странах мира, — рассказал «Известиям» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

И не зря, подтверждают иностранные туристы. 29-летний инженер из Каира Ахмад Мухаммад приехал в Россию со своим другом Мустафой ради мундиаля. На Дворцовую площадь молодые люди пришли, услышав от знакомых, что в городе будет особенный праздник.

— Столько дружелюбных, приветливых и счастливых молодых людей! Отличное шоу, да еще в такую ночь. Смотрите, почти полночь, а небо светлое — никогда такого не видел. С удовольствием бы приехал в этот прекрасный город снова, — поделился турист с корреспондентом «Известий».

паруса Один из самых первых праздников — «Алые паруса» 1969 года. Впервые их провели в 1968-м: в течение нескольких лет к нему присоединялось всё больше ленинградских школ — это был первый опыт проведения общегородского праздника выпускников не только в Ленинграде, но и в СССР Фото: ТАСС/Серго Григорьяни/Сергей Смольский паруса Кадр из классического советского фильма по повести Александра Грина «Алые паруса» — лента вышла на экраны в 1961 году, и именно ее популярность в 1960-е помогла выбрать и название, и всю концепцию праздника, которые не меняются уже много лет Фото: РИА Новости/Марк Редькин паруса «Алые паруса» проходили ежегодно и становились всё более массовыми, пока в 1980-х праздник не запретили. Формально — из соображений безопасности. На фото: один из последних праздников того времени — Ленинград, 1978 год Фото: ТАСС/Белинский Юрий паруса Возродить традицию решили спустя больше 20 лет. Идея принадлежала банку «Россия», который сегодня является генеральным спонсором праздника, инициативу поддержали и в администрации Петербурга. В 2005 году в акватории Невы вновь появился корабль под алыми парусами — в тот раз на эту роль выбрали фрегат «Штандарт», точную копию парусника петровской эпохи Фото: ТАСС/Игорь Акимов паруса Уже в 2007 году праздник выпускников в Петербурге установил европейский рекорд — его посетило около 1 млн человек Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин паруса Выпускники 2011 года на празднике «Алые паруса» Фото: ТАСС/Руслан Шамуков паруса Корабль по-прежнему остается главным героем праздника — с 2009 года роль брига из повести Александра Грина исполняет шведский парусник «Тре Крунур» (на фото). В 2010 году он стал официальным бригом «Алых парусов» Фото: РИА Новости/Константин Чалабов паруса Акватория Невы в этом районе — крайне сложная для навигации. Место не только узкое, но и известно непредсказуемой розой ветров. Одна ошибка команды — и парусник может сесть на мель, задеть берег или один из мостов Фото: Depositphotos паруса С 2014 года праздник проходит под девизом «Вместе с Россией». Тогда же, в 2014-м, посмотреть на «Алые паруса» впервые приехали выпускники из Крыма Фото: ТАСС/Антон Ваганов паруса Само мероприятие теперь состоит из двух частей: начинается оно традиционно с большого концерта на Дворцовой площади с участием известных российских музыкантов и уже затем продолжается феерией на воде Фото: Depositphotos паруса Ежегодно в «Алых парусах» принимает участие около 80 тыс. выпускников. Посмотреть на праздник приходит до 3 млн зрителей — еще около 13 млн человек наблюдает за телевизионной трансляцией Фото: ТАСС/Сергей Петров

Лена Трехель из Германии приехала с подругой на чемпионат, но, прочитав в путеводителе об «Алых парусах», решила посетить праздник.

— Нам очень-очень нравится! Мы даже не ожидали, что так будет! — сказала болельщица, пообещав после шоу прочитать повесть Александра Грина о любви Ассоль и Артура Грея.

Алые_1 Выпускники на Дворцовой площади во время праздничного концерта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ее подруга Свана Андреас рассказала, что была впечатлена шоу «до мурашек». Девушка не говорит по-русски, но уже выучила слова «спасибо, Россия!».

В этом году «Алые паруса» отметили 50-летний юбилей.

— В первый раз бригантина с алыми парусами прошла по Неве в 1968 году. С 1979-го последовал 26-летний перерыв, после которого традиция возобновилась в 2005 году. И сейчас мы делаем всё, чтобы она жила и развивалась, — заявил «Известиям» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Традиция была возрождена по инициативе акционерного банка «Россия» и «Пятого канала» при поддержке городских властей.

Дерзайте, идите вперед!

Со сцены на Дворцовой площади выпускников коротко, но проникновенно поздравили министр просвещения Ольга Васильева (выпускница развилковской средней школы, как представили ее ведущие Иван Ургант и Даша Александрова), Георгий Полтавченко (выпускник ленинградской школы № 211) и председатель заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (выпускник Тверского суворовского военного училища).

Ольга Васильева назвала «Алые паруса» самым романтичным праздником нашей страны.

— Дерзайте, идите вперед! У вас всё получится! Я в вас верю! — напутствовала министр вчерашних школьников.

Георгий Полтавченко назвал выпускников победителями. Окончание школы — один из их первых успехов, отметил он, пожелав ребятам новых побед на жизненном пути.

Алые_3 Министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (слева направо) во время праздника выпускников школ «Алые паруса» на Дворцовой площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вячеслав Макаров добавил, что нынешним выпускникам предстоит «творить историю России».

— Дерзайте и помните, что от вашего ежедневного старания, умений, навыков, которые вы получите, зависит не только ваше будущее, но и будущее ваших родных и близких, нашей с вами России, — заявил он.

На Дворцовой площади звучала песня Муслима Магомаева: «Я смогу держать в ладонях солнце,/ Я пройду сквозь годы-времена./ Всё смогу, я всё на свете смогу,/ Если ты со мною, страна!»

«Сочиняй мечты»

Сцена «Алых парусов» собрала популярных у молодежи артистов. Перед выпускниками выступили Alekseev, Мари Краймбрери, Артем Пивоваров, Виктория Дайнеко, группы «Моя Мишель», Мальбэк & Сюзанна. Ребята подпевали, танцевали, запускали шарики. Бурные эмоции у зрителей вызвали выступления Касты, ST, Quest Pistols Show. Особенно охотно подхватывали строчки: «Мы будем идти на свет, который не погаснет», «Сочиняй мечты», «Ты круче всех, у тебя всё получится». И, конечно, зал под открытым небом завели хедлайнеры праздника — Алсу и Баста.

Алые_1 Ведущие «Алых парусов» — Иван Ургант и Дарья Александрова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Настроение отличное! — поделилась с «Известиями» выпускница петербургской школы № 135 Ольга Самсонова. — Экзамены позади. Впереди еще один выпускной, школьный. Даже не верится, что это мой праздник. Я уже два раза была на «Алых парусах» как гость. Красиво, но не те ощущения. Сейчас эмоции переполняют. Чувствую, что я по полной заслужила этот праздник. И всё, детство закончилось.

Через 40 минут после полуночи внимание зрителей сместилось к Неве. Здесь прошло грандиозное пиротехническое шоу. «Зрительный зал» растянулся на 3 км — Дворцовую набережную, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость.

Мультимедийное шоу охватило практически всю акваторию Невы перед стрелкой Васильевского острова. Шоу длилось 21 минуту, было сделано около 50 тыс. залпов фейерверков, которые зрители встретили единодушным восторгом.

Алые_1 Рэпер ST Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кульминацией праздника стало появление в акватории Невы красавца-брига с алыми парусами. Он медленно прошел перед собравшимися под выкрики с берега: «Давай, родной! Какой он обалденный! Это что-то потрясающее!». Роль сказочного галиота «Секрет» исполнил шведский бриг Tre Kronor at Stockholm («Три короны»).

— ﻿Всё, что сегодня происходит, полностью соответствует сказке Александра Грина. А для петербуржцев она — часть личной истории. Наверное, поэтому праздник так хорошо получается. Он вырос из самых добрых чувств людей, — поделился с «Известиями» ﻿капитан — координатор «Алых парусов» Сергей Тимошков.

После праздника по центру Петербурга еще долго бродили веселые компании вчерашних школьников. Растягивали момент прощания с детством и любовались родным городом. А иностранные туристы весело выкрикивали «Россия!», некоторые даже пытались запевать «Катюшу».