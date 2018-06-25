С попутным ветром
В Санкт-Петербурге прошел самый красочный выпускной страны — «Алые паруса». В этом году он собрал миллионы зрителей из разных стран. Событие привлекло внимание множества туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу. «Алым парусам» удалось удивить и растрогать зарубежных гостей и стать для них одним из ярчайших воспоминаний. Традиция празднования выпускного на берегу Невы была возрождена в 2005 году по инициативе акционерного банка «Россия» и «Пятого канала» при поддержке городских властей.
Юбилейный рекорд
Вечером субботы, 23 июня, в центре Санкт-Петербурга было особенно многолюдно. Невский проспект и прилегающие к нему улицы сделали пешеходными, чтобы выпускники и гости Северной столицы могли свободно пройти к Дворцовой площади, где расположилась основная сцена. Возможностью прогуляться по пешеходному Невскому воспользовались многочисленные туристы, приехавшие посмотреть чемпионат мира по футболу. Создать радостную атмосферу помогла и отличная летняя погода, как по заказу пришедшая на смену ветрам и дождям.
Шведский парусник Tre Kronor под алыми парусами
В этом году был установлен рекорд по посещаемости праздника: на него собралось более 80 тыс. выпускников, зрителями стали миллионы людей из разных стран.
— Сегодня «Алые паруса» — это один из брендов нашего города. Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению во многих странах мира, — рассказал «Известиям» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
И не зря, подтверждают иностранные туристы. 29-летний инженер из Каира Ахмад Мухаммад приехал в Россию со своим другом Мустафой ради мундиаля. На Дворцовую площадь молодые люди пришли, услышав от знакомых, что в городе будет особенный праздник.
— Столько дружелюбных, приветливых и счастливых молодых людей! Отличное шоу, да еще в такую ночь. Смотрите, почти полночь, а небо светлое — никогда такого не видел. С удовольствием бы приехал в этот прекрасный город снова, — поделился турист с корреспондентом «Известий».
Лена Трехель из Германии приехала с подругой на чемпионат, но, прочитав в путеводителе об «Алых парусах», решила посетить праздник.
— Нам очень-очень нравится! Мы даже не ожидали, что так будет! — сказала болельщица, пообещав после шоу прочитать повесть Александра Грина о любви Ассоль и Артура Грея.
Выпускники на Дворцовой площади во время праздничного концерта
Ее подруга Свана Андреас рассказала, что была впечатлена шоу «до мурашек». Девушка не говорит по-русски, но уже выучила слова «спасибо, Россия!».
В этом году «Алые паруса» отметили 50-летний юбилей.
— В первый раз бригантина с алыми парусами прошла по Неве в 1968 году. С 1979-го последовал 26-летний перерыв, после которого традиция возобновилась в 2005 году. И сейчас мы делаем всё, чтобы она жила и развивалась, — заявил «Известиям» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Традиция была возрождена по инициативе акционерного банка «Россия» и «Пятого канала» при поддержке городских властей.
Дерзайте, идите вперед!
Со сцены на Дворцовой площади выпускников коротко, но проникновенно поздравили министр просвещения Ольга Васильева (выпускница развилковской средней школы, как представили ее ведущие Иван Ургант и Даша Александрова), Георгий Полтавченко (выпускник ленинградской школы № 211) и председатель заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (выпускник Тверского суворовского военного училища).
Ольга Васильева назвала «Алые паруса» самым романтичным праздником нашей страны.
— Дерзайте, идите вперед! У вас всё получится! Я в вас верю! — напутствовала министр вчерашних школьников.
Георгий Полтавченко назвал выпускников победителями. Окончание школы — один из их первых успехов, отметил он, пожелав ребятам новых побед на жизненном пути.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева, председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (слева направо) во время праздника выпускников школ «Алые паруса» на Дворцовой площади
Вячеслав Макаров добавил, что нынешним выпускникам предстоит «творить историю России».
— Дерзайте и помните, что от вашего ежедневного старания, умений, навыков, которые вы получите, зависит не только ваше будущее, но и будущее ваших родных и близких, нашей с вами России, — заявил он.
На Дворцовой площади звучала песня Муслима Магомаева: «Я смогу держать в ладонях солнце,/ Я пройду сквозь годы-времена./ Всё смогу, я всё на свете смогу,/ Если ты со мною, страна!»
«Сочиняй мечты»
Сцена «Алых парусов» собрала популярных у молодежи артистов. Перед выпускниками выступили Alekseev, Мари Краймбрери, Артем Пивоваров, Виктория Дайнеко, группы «Моя Мишель», Мальбэк & Сюзанна. Ребята подпевали, танцевали, запускали шарики. Бурные эмоции у зрителей вызвали выступления Касты, ST, Quest Pistols Show. Особенно охотно подхватывали строчки: «Мы будем идти на свет, который не погаснет», «Сочиняй мечты», «Ты круче всех, у тебя всё получится». И, конечно, зал под открытым небом завели хедлайнеры праздника — Алсу и Баста.
Ведущие «Алых парусов» — Иван Ургант и Дарья Александрова
— Настроение отличное! — поделилась с «Известиями» выпускница петербургской школы № 135 Ольга Самсонова. — Экзамены позади. Впереди еще один выпускной, школьный. Даже не верится, что это мой праздник. Я уже два раза была на «Алых парусах» как гость. Красиво, но не те ощущения. Сейчас эмоции переполняют. Чувствую, что я по полной заслужила этот праздник. И всё, детство закончилось.
Через 40 минут после полуночи внимание зрителей сместилось к Неве. Здесь прошло грандиозное пиротехническое шоу. «Зрительный зал» растянулся на 3 км — Дворцовую набережную, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость.
Мультимедийное шоу охватило практически всю акваторию Невы перед стрелкой Васильевского острова. Шоу длилось 21 минуту, было сделано около 50 тыс. залпов фейерверков, которые зрители встретили единодушным восторгом.
Рэпер ST
Кульминацией праздника стало появление в акватории Невы красавца-брига с алыми парусами. Он медленно прошел перед собравшимися под выкрики с берега: «Давай, родной! Какой он обалденный! Это что-то потрясающее!». Роль сказочного галиота «Секрет» исполнил шведский бриг Tre Kronor at Stockholm («Три короны»).
— Всё, что сегодня происходит, полностью соответствует сказке Александра Грина. А для петербуржцев она — часть личной истории. Наверное, поэтому праздник так хорошо получается. Он вырос из самых добрых чувств людей, — поделился с «Известиями» капитан — координатор «Алых парусов» Сергей Тимошков.
После праздника по центру Петербурга еще долго бродили веселые компании вчерашних школьников. Растягивали момент прощания с детством и любовались родным городом. А иностранные туристы весело выкрикивали «Россия!», некоторые даже пытались запевать «Катюшу».